Испанская полиция арестовала банду, похитившую 1100 стульев из ресторанов
Киев • УНН
Испанская полиция арестовала семерых человек, которые за два месяца похитили более 1100 стульев из ресторанов Мадрида и пригородов. Похищенные стулья стоимостью 60 000 евро перепродавались в Испании, Марокко и Румынии.
Детали
Как пишет издание, испанская полиция арестовала 7 человек, подозреваемых в краже более 1100 стульев из ресторанов и баров Мадрида и одного из его пригородов всего за два месяца.
По данным властей, преступная группировка из шести мужчин и одной женщины работала по ночам, воруя стулья, которые были сложены на открытых террасах, пока заведения были закрыты.
Объектами нападения в Мадриде и Талавера-де-ла-Рейна, небольшом городе к юго-западу от столицы, в августе и сентябре стали по меньшей мере 18 различных заведений.
По словам властей, стоимость украденных стульев составляла около 60 000 евро.
По данным полиции, подозреваемые, которым предъявлены обвинения в краже и участии в преступной организации, перепродавали стулья не только в Испании, но также в Марокко и Румынии.
Добавим
Расследование началось после того, как в полицию поступило несколько жалоб от владельцев ресторанов, обнаруживших пропажу.
В Испании многие рестораны и бары оставляют пластиковые и металлические столы и стулья для террас на ночь под открытым небом, складывая их один в один и приковывая цепями.
