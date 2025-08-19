Іспанія відкинула припущення про відсутність на переговорах щодо України через витрати у НАТО

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 2048 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 7932 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 42042 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 41272 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 58120 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 77704 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 57899 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 42012 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 43914 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 118138 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
36%
750мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 35358 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 39985 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 55795 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 48075 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 50064 перегляди
Публікації
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 2042 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 7922 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 50549 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 56299 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 118127 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Олександр Усик
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 278 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 48491 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 36046 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 94299 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 84361 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
COVID-19
Долар США

Іспанія відкинула припущення про відсутність на переговорах щодо України через витрати у НАТО

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заперечив, що недотримання цільових показників НАТО стало причиною відсутності країни на переговорах щодо України. Альбарес наголосив на відданості Іспанії як союзника та наданні військової допомоги Україні.

Іспанія відкинула припущення про відсутність на переговорах щодо України через витрати у НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відкинув припущення, що нездатність країни дотримуватися переглянутих цільових показників витрат НАТО стала причиною її відсутності на переговорах цього тижня, присвячених обговоренню війни росії проти України, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Іспанія - дуже відданий союзник", - заявив Альбарес у вівторок в інтерв'ю Bloomberg TV.

Він сказав, що не отримав жодних ознак того, що нездатність Іспанії дотримуватися цілі НАТО якимось чином пов'язана з відсутністю Іспанії на зустрічі європейських лідерів, Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні в понеділок.

Іспанія не очікує жодних наслідків від невиконання цільового показника витрат НАТО у 5%25.06.25, 16:24 • 2203 перегляди

Зустріч, як пише видання, "розглядалася як перемога західних союзників, які намагалися відвернути Трампа від швидкої угоди за рахунок України" - що "здавалося більш імовірним" після його зустрічі з главою кремля володимиром путіним на Алясці минулого тижня.

Американські та європейські чиновники негайно працюватимуть над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб допомогти зміцнити збройні сили країни, повідомили Bloomberg у вівторок люди, знайомі з цим питанням.

США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок19.08.25, 11:28 • 3564 перегляди

Ціль полягає в тому, щоб запобігти вимогам росії щодо обмеження чисельності українських військових як частини майбутньої угоди про припинення війни, повідомили джерела видання.

У своєму інтерв'ю Bloomberg TV Альбарес заявив, що посилення української армії є найкращою гарантією безпеки, враховуючи "реалії на місцях".

"Саме це ми робимо: надаємо військове обладнання, щоб переконатися, що українська армія здатна гарантувати суверенітет і територіальну цілісність", - додав він.

"Нам потрібне припинення вогню, перш за все", - сказав він, водночас застерігаючи, що "росія не дала жодних ознак того, що сумлінно бере участь у реальній розмові про справедливий і тривалий мир".

Доповнення

У червні Іспанія викликала обурення серед деяких союзників по НАТО, вимагаючи винятку з нової цілі військового альянсу щодо виділення 5% ВВП на оборону. Уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса стверджував, що його плани витрат достатні для задоволення потреб НАТО.

Згодом Трамп погрожував Іспанії митами, вдвічі вищими, ніж решті Європейського Союзу, але не виконав своїх погроз.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Педро Санчес
Bloomberg News
Bloomberg
НАТО
Збройні сили України
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Іспанія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна