Іспанія відкинула припущення про відсутність на переговорах щодо України через витрати у НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відкинув припущення, що нездатність країни дотримуватися переглянутих цільових показників витрат НАТО стала причиною її відсутності на переговорах цього тижня, присвячених обговоренню війни росії проти України, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Іспанія - дуже відданий союзник", - заявив Альбарес у вівторок в інтерв'ю Bloomberg TV.

Він сказав, що не отримав жодних ознак того, що нездатність Іспанії дотримуватися цілі НАТО якимось чином пов'язана з відсутністю Іспанії на зустрічі європейських лідерів, Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні в понеділок.

Іспанія не очікує жодних наслідків від невиконання цільового показника витрат НАТО у 5%

Зустріч, як пише видання, "розглядалася як перемога західних союзників, які намагалися відвернути Трампа від швидкої угоди за рахунок України" - що "здавалося більш імовірним" після його зустрічі з главою кремля володимиром путіним на Алясці минулого тижня.

Американські та європейські чиновники негайно працюватимуть над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб допомогти зміцнити збройні сили країни, повідомили Bloomberg у вівторок люди, знайомі з цим питанням.

США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок

Ціль полягає в тому, щоб запобігти вимогам росії щодо обмеження чисельності українських військових як частини майбутньої угоди про припинення війни, повідомили джерела видання.

У своєму інтерв'ю Bloomberg TV Альбарес заявив, що посилення української армії є найкращою гарантією безпеки, враховуючи "реалії на місцях".

"Саме це ми робимо: надаємо військове обладнання, щоб переконатися, що українська армія здатна гарантувати суверенітет і територіальну цілісність", - додав він.

"Нам потрібне припинення вогню, перш за все", - сказав він, водночас застерігаючи, що "росія не дала жодних ознак того, що сумлінно бере участь у реальній розмові про справедливий і тривалий мир".

Доповнення

У червні Іспанія викликала обурення серед деяких союзників по НАТО, вимагаючи винятку з нової цілі військового альянсу щодо виділення 5% ВВП на оборону. Уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса стверджував, що його плани витрат достатні для задоволення потреб НАТО.

Згодом Трамп погрожував Іспанії митами, вдвічі вищими, ніж решті Європейського Союзу, але не виконав своїх погроз.