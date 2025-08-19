Испания отвергла предположения об отсутствии на переговорах по Украине из-за расходов в НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг предположения о том, что неспособность страны соблюдать пересмотренные целевые показатели расходов НАТО стала причиной ее отсутствия на переговорах на этой неделе, посвященных обсуждению войны России против Украины, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Испания - очень преданный союзник", - заявил Альбарес во вторник в интервью Bloomberg TV.

Он сказал, что не получил никаких признаков того, что неспособность Испании соблюдать цели НАТО каким-либо образом связана с отсутствием Испании на встрече европейских лидеров, Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник.

Испания не ожидает никаких последствий от невыполнения целевого показателя расходов НАТО в 5%

Встреча, как пишет издание, "рассматривалась как победа западных союзников, которые пытались отвлечь Трампа от быстрого соглашения за счет Украины" - что "казалось более вероятным" после его встречи с главой кремля владимиром путиным на Аляске на прошлой неделе.

Американские и европейские чиновники немедленно будут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы помочь укрепить вооруженные силы страны, сообщили Bloomberg во вторник люди, знакомые с этим вопросом.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить требования России по ограничению численности украинских военных как части будущего соглашения о прекращении войны, сообщили источники издания.

В своем интервью Bloomberg TV Альбарес заявил, что усиление украинской армии является лучшей гарантией безопасности, учитывая "реалии на местах".

"Именно это мы делаем: предоставляем военное оборудование, чтобы убедиться, что украинская армия способна гарантировать суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

"Нам нужно прекращение огня, прежде всего", - сказал он, в то же время предостерегая, что "Россия не дала никаких признаков того, что добросовестно участвует в реальном разговоре о справедливом и прочном мире".

Дополнение

В июне Испания вызвала возмущение среди некоторых союзников по НАТО, требуя исключения из новой цели военного альянса по выделению 5% ВВП на оборону. Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса утверждало, что его планы расходов достаточны для удовлетворения потребностей НАТО.

Впоследствии Трамп угрожал Испании пошлинами, вдвое превышающими пошлины для остального Европейского Союза, но не выполнил своих угроз.