Испания отвергла предположения об отсутствии на переговорах по Украине из-за расходов в НАТО

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 1230 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 6902 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 40144 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 40041 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 56975 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 76648 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 57020 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 41569 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43656 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 117017 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
37%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 34318 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 38929 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 53806 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 46398 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 48163 просмотра
публикации
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 1236 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 6910 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 48612 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 54282 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 117027 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Александр Усик
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 46836 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 35495 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 93787 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 83892 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 115579 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
COVID-19
Доллар США

Испания отвергла предположения об отсутствии на переговорах по Украине из-за расходов в НАТО

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отрицает, что недостижение целевых показателей НАТО стало причиной отсутствия страны на переговорах по Украине. Альбарес подчеркнул приверженность Испании как союзника и оказание военной помощи Украине.

Испания отвергла предположения об отсутствии на переговорах по Украине из-за расходов в НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг предположения о том, что неспособность страны соблюдать пересмотренные целевые показатели расходов НАТО стала причиной ее отсутствия на переговорах на этой неделе, посвященных обсуждению войны России против Украины, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Испания - очень преданный союзник", - заявил Альбарес во вторник в интервью Bloomberg TV.

Он сказал, что не получил никаких признаков того, что неспособность Испании соблюдать цели НАТО каким-либо образом связана с отсутствием Испании на встрече европейских лидеров, Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник.

Испания не ожидает никаких последствий от невыполнения целевого показателя расходов НАТО в 5%25.06.25, 16:24 • 2203 просмотра

Встреча, как пишет издание, "рассматривалась как победа западных союзников, которые пытались отвлечь Трампа от быстрого соглашения за счет Украины" - что "казалось более вероятным" после его встречи с главой кремля владимиром путиным на Аляске на прошлой неделе.

Американские и европейские чиновники немедленно будут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы помочь укрепить вооруженные силы страны, сообщили Bloomberg во вторник люди, знакомые с этим вопросом.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить требования России по ограничению численности украинских военных как части будущего соглашения о прекращении войны, сообщили источники издания.

В своем интервью Bloomberg TV Альбарес заявил, что усиление украинской армии является лучшей гарантией безопасности, учитывая "реалии на местах".

"Именно это мы делаем: предоставляем военное оборудование, чтобы убедиться, что украинская армия способна гарантировать суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

"Нам нужно прекращение огня, прежде всего", - сказал он, в то же время предостерегая, что "Россия не дала никаких признаков того, что добросовестно участвует в реальном разговоре о справедливом и прочном мире".

Дополнение

В июне Испания вызвала возмущение среди некоторых союзников по НАТО, требуя исключения из новой цели военного альянса по выделению 5% ВВП на оборону. Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса утверждало, что его планы расходов достаточны для удовлетворения потребностей НАТО.

Впоследствии Трамп угрожал Испании пошлинами, вдвое превышающими пошлины для остального Европейского Союза, но не выполнил своих угроз.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Педро Санчес
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
НАТО
Вооруженные силы Украины
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Испания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина