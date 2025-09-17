$41.180.06
Інформація неправдива: в МЗС заявили, що батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон і вже перебуває в Америці

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий спростував інформацію Daily Mail про те, що батько Ірини Заруцької не зміг поїхати на її похорон до США. МЗС посприяло отриманню візи, і чоловік вже перебуває у США для вшанування пам’яті доньки.

Інформація неправдива: в МЗС заявили, що батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон і вже перебуває в Америці

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що інформація видання Daily Mail про те, що батько вбитої Ірини Заруцької у США не зміг поїхати на її похорон, є неправдивою. МЗС посприяло, щоб чоловік отримав візу, і він вже перебуває у США, щоб вшанувати пам’ять доньки. Про це Тихий заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Йому посприяли в тому, щоб отримати візу. Як тільки він отримав американську візу, то відправився, і зараз він уже в США, щоб вшанувати пам’ять доньки

- сказав Тихий.

Він заявив, що інформація видання Daily Mail неправдива.

Як тільки організували американську візу, всі необхідні процедури. Він виїхав, зараз перебуває у США, щоб вшанувати пам’ять доньки. З того моменту, як відбулося це страхітливе вбивство, ми надавали відразу консульську підтримку родині

- додав Тихий.

Нагадаємо

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу спростував повідомлення про те, що батька загиблої українки в США Ірини Заруцької не випустили з України на похорон доньки. За його словами, усі такі повідомлення не відповідають дійсності.

Павло Башинський

СуспільствоНовини Світу
Державний кордон України
Міністерство юстиції США
Міністерство закордонних справ України
Державна прикордонна служба України
Дональд Трамп