Інформація неправдива: в МЗС заявили, що батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон і вже перебуває в Америці

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що інформація видання Daily Mail про те, що батько вбитої Ірини Заруцької у США не зміг поїхати на її похорон, є неправдивою. МЗС посприяло, щоб чоловік отримав візу, і він вже перебуває у США, щоб вшанувати пам’ять доньки. Про це Тихий заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Йому посприяли в тому, щоб отримати візу. Як тільки він отримав американську візу, то відправився, і зараз він уже в США, щоб вшанувати пам’ять доньки - сказав Тихий.

Він заявив, що інформація видання Daily Mail неправдива.

Як тільки організували американську візу, всі необхідні процедури. Він виїхав, зараз перебуває у США, щоб вшанувати пам’ять доньки. З того моменту, як відбулося це страхітливе вбивство, ми надавали відразу консульську підтримку родині - додав Тихий.

Нагадаємо

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу спростував повідомлення про те, що батька загиблої українки в США Ірини Заруцької не випустили з України на похорон доньки. За його словами, усі такі повідомлення не відповідають дійсності.