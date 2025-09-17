$41.180.06
Информация неправдива: в МИД заявили, что отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу и уже находится в Америке

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий опроверг информацию Daily Mail о том, что отец Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны в США. МИД поспособствовал получению визы, и мужчина уже находится в США для почтения памяти дочери.

Информация неправдива: в МИД заявили, что отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу и уже находится в Америке

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что информация издания Daily Mail о том, что отец убитой Ирины Заруцкой в США не смог поехать на ее похороны, является неправдивой. МИД посодействовал, чтобы мужчина получил визу, и он уже находится в США, чтобы почтить память дочери. Об этом Тихий заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Ему посодействовали в том, чтобы получить визу. Как только он получил американскую визу, то отправился, и сейчас он уже в США, чтобы почтить память дочери

- сказал Тихий.

Он заявил, что информация издания Daily Mail неправдива.

Как только организовали американскую визу, все необходимые процедуры. Он выехал, сейчас находится в США, чтобы почтить память дочери. С того момента, как произошло это ужасное убийство, мы оказывали сразу консульскую поддержку семье

- добавил Тихий.

Напомним

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил федеральные обвинения Декарлосу Брауну, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга опроверг сообщения о том, что отца погибшей украинки в США Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны дочери. По его словам, все такие сообщения не соответствуют действительности.

Павел Башинский

