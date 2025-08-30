Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-16

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 40855 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 165353 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 139257 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 86126 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 94477 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 58519 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 118076 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75601 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71910 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165500 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.6м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді30 серпня, 01:23 • 15025 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30 серпня, 02:05 • 14399 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 15344 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 04:55 • 6890 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 10575 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 108896 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 114195 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 165396 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 139290 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 118091 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Денис Шмигаль
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Павлоград
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 40686 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 177120 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 204613 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 205380 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 189902 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
Свіфт
Falcon 9

Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-16

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Українська авіація збільшує кількість F-16, які вже використовувалися для відбиття ворожих атак. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив їхнє застосування цієї ночі.

Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-16

Винищувачів F-16 в українській авіації стає більше. Зокрема, вони застосовувалися цієї ночі для відбиття ворожої атаки. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

F-16 стає більше в українській авіації. Вони застосовуються, й цієї ночі зокрема, разом з іншими льотчиками забезпечували тут статистику, яку ми щодня публікуємо зранку

- сказав Ігнат.

Він зазначив, що авіаційна вертикаль в Україні нарощується, як в органах військового управління, так й в самій авіаційній складовій.

Бельгія передасть Україні у вересні декілька F-1626.08.25, 18:09 • 4059 переглядiв

Доповнення

Повітряні сили повідомляли, що 537 дронів та 45 ракет випустила рф вночі по Україні, знешкоджено 510 безпілотників та 38 ракет.

Командувач авіації ПС ЗСУ полковник Олександр Дяків заявляв, що літаки F-16 та Mirage активно діють в українському повітряному просторі.

Україна втратила декілька винищувачів F-16. Зокрема, 16 травня 2025 року близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. На борту виникла нештатна ситуація і льотчику довелося катапультуватися.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Су-27
Юрій Ігнат
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
F-16 Fighting Falcon