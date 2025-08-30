Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-16
Київ • УНН
Українська авіація збільшує кількість F-16, які вже використовувалися для відбиття ворожих атак. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив їхнє застосування цієї ночі.
Винищувачів F-16 в українській авіації стає більше. Зокрема, вони застосовувалися цієї ночі для відбиття ворожої атаки. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
F-16 стає більше в українській авіації. Вони застосовуються, й цієї ночі зокрема, разом з іншими льотчиками забезпечували тут статистику, яку ми щодня публікуємо зранку
Він зазначив, що авіаційна вертикаль в Україні нарощується, як в органах військового управління, так й в самій авіаційній складовій.
Доповнення
Повітряні сили повідомляли, що 537 дронів та 45 ракет випустила рф вночі по Україні, знешкоджено 510 безпілотників та 38 ракет.
Командувач авіації ПС ЗСУ полковник Олександр Дяків заявляв, що літаки F-16 та Mirage активно діють в українському повітряному просторі.
Україна втратила декілька винищувачів F-16. Зокрема, 16 травня 2025 року близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. На борту виникла нештатна ситуація і льотчику довелося катапультуватися.