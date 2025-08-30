Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16

$41.260.00
09:24 • 7302 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 12707 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 46855 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 172643 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 145552 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 88550 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 95783 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 59062 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 121198 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75777 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23 • 17798 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 17433 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30 августа, 02:50 • 18385 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов04:55 • 11565 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 13839 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 112102 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 117388 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 172655 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 145565 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 121203 просмотра
Иван Федоров
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Сергей Лысак
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 42332 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 178659 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 206048 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 206728 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 191124 просмотра
MIM-104 Patriot
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ
Сухой Су-27

Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16

Киев • УНН

 • 3290 просмотра

Украинская авиация увеличивает количество F-16, которые уже использовались для отражения вражеских атак. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил их применение этой ночью.

Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16

Истребителей F-16 в украинской авиации становится больше. В частности, они применялись этой ночью для отражения вражеской атаки. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

F-16 становится больше в украинской авиации. Они применяются, и этой ночью в частности, вместе с другими летчиками обеспечивали здесь статистику, которую мы ежедневно публикуем утром

- сказал Игнат.

Он отметил, что авиационная вертикаль в Украине наращивается, как в органах военного управления, так и в самой авиационной составляющей.

Бельгия передаст Украине несколько F-16 в сентябре26.08.25, 18:09 • 4079 просмотров

Дополнение

Воздушные силы сообщали, что 537 дронов и 45 ракет выпустила РФ ночью по Украине, обезврежено 510 беспилотников и 38 ракет.

Командующий авиации ВС ВСУ полковник Александр Дякив заявлял, что самолеты F-16 и Mirage активно действуют в украинском воздушном пространстве.

Украина потеряла несколько истребителей F-16. В частности, 16 мая 2025 года около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачу по отражению воздушного нападения противника. На борту возникла нештатная ситуация и летчику пришлось катапультироваться.

Анна Мурашко

Война в Украине
Сухой Су-27
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
F-16 Fighting Falcon