Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16
Киев • УНН
Украинская авиация увеличивает количество F-16, которые уже использовались для отражения вражеских атак. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил их применение этой ночью.
Истребителей F-16 в украинской авиации становится больше. В частности, они применялись этой ночью для отражения вражеской атаки. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
F-16 становится больше в украинской авиации. Они применяются, и этой ночью в частности, вместе с другими летчиками обеспечивали здесь статистику, которую мы ежедневно публикуем утром
Он отметил, что авиационная вертикаль в Украине наращивается, как в органах военного управления, так и в самой авиационной составляющей.
Дополнение
Воздушные силы сообщали, что 537 дронов и 45 ракет выпустила РФ ночью по Украине, обезврежено 510 беспилотников и 38 ракет.
Командующий авиации ВС ВСУ полковник Александр Дякив заявлял, что самолеты F-16 и Mirage активно действуют в украинском воздушном пространстве.
Украина потеряла несколько истребителей F-16. В частности, 16 мая 2025 года около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачу по отражению воздушного нападения противника. На борту возникла нештатная ситуация и летчику пришлось катапультироваться.