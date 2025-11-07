"Гуркіт" у башкортостані: дрони розвідки уразили один з ключових нафтохімічних заводів рф

ukenru
11:23 • 3248 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 16515 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 19755 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 25204 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 23931 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 27761 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 28295 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32448 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67297 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58387 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 20401 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 19871 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14626 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10828 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 16982 перегляди
Публікації
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 16479 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 19729 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 25178 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67286 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 40622 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джон Гілі
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Каньє Вест
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 2138 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 5844 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 17085 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10922 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14720 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

"Гуркіт" у башкортостані: дрони розвідки уразили один з ключових нафтохімічних заводів рф

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

6 листопада 2025 року дрони ГУР МО України уразили стерлітамацький нафтохімічний завод у Башкортостані. На підприємстві, що виготовляє продукцію для російської армії, виникла пожежа в цеху з виробництва агідолу.

"Гуркіт" у башкортостані: дрони розвідки уразили один з ключових нафтохімічних заводів рф

Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів агресора у башкортостані, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у башкортостані на росії ― це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що на заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, бази "шахедів" у Донецьку та нафтобаз у Криму06.11.25, 10:42 • 3662 перегляди

Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального 

- резюмували в розвідці.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Башкортостані, двох НПС, виробництва дронів та Астраханського ГПЗ24.09.25, 15:44 • 3089 переглядiв

Нагадаємо

7 жовтня 2025 року в ленінградській області стався підрив колії, що призвів до сходження локомотива та вагонів поїзда з військовим вантажем. Це паралізувало рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков та знизило логістичні спроможності рф.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні