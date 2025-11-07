"Гуркіт" у башкортостані: дрони розвідки уразили один з ключових нафтохімічних заводів рф
6 листопада 2025 року дрони ГУР МО України уразили стерлітамацький нафтохімічний завод у Башкортостані. На підприємстві, що виготовляє продукцію для російської армії, виникла пожежа в цеху з виробництва агідолу.
Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів агресора у башкортостані, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у башкортостані на росії ― це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора
У розвідці зауважили, що на заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.
Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального
7 жовтня 2025 року в ленінградській області стався підрив колії, що призвів до сходження локомотива та вагонів поїзда з військовим вантажем. Це паралізувало рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков та знизило логістичні спроможності рф.