"Гуркіт" у башкортостані: дрони розвідки уразили один з ключових нафтохімічних заводів рф

Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів агресора у башкортостані, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у башкортостані на росії ― це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора