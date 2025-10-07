ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажем
Київ • УНН
7 жовтня 2025 року в ленінградській області стався підрив колії, що призвів до сходження локомотива та вагонів поїзда з військовим вантажем. Це паралізувало рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков та знизило логістичні спроможності рф.
Сьогодні, 7 жовтня, у ленінградській області на залізничному перегоні стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж, внаслідок чого вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням санкт-петербург-псков. Про це пише УНН з посиланням на джерела у розвідці.
Вранці 7 жовтня 2025 року у ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж. Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням санкт-петербург-псков
Як повідомили в російській залізниці, рух поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками по часу на кілька годин.
За даними відкритих джерел стало відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, проходить розчищення залізничних шляхів від перекинутих вагонів потяга. Втім фото та відео матеріали з місця події поки відсутні, оскільки у районі аварії повністю вимкнено інтернет, працюють правоохоронні органи.
Подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності рф, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором "бюджету війни
Нагадаємо
Українська розвідка спільно з Силами спеціальних операцій 10 вересня здійснила мінування та підрив на залізничній ділянці "старий оскол — валуйки" у бєлгордській області. В результаті пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.