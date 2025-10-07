$41.340.11
Ексклюзив
12:19
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Публікації
Ексклюзиви
7 жовтня, 07:13
ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажем

Київ

 7 жовтня 2025 року

7 жовтня 2025 року в ленінградській області стався підрив колії, що призвів до сходження локомотива та вагонів поїзда з військовим вантажем. Це паралізувало рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков та знизило логістичні спроможності рф.

ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажем
фото ілюстративне

Сьогодні, 7 жовтня, у ленінградській області на залізничному перегоні стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж, внаслідок чого вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням санкт-петербург-псков. Про це пише УНН з посиланням на джерела у розвідці.

Вранці 7 жовтня 2025 року у ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж. Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням санкт-петербург-псков 

- розповіло джерело.

Як повідомили в російській залізниці, рух поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками по часу на кілька годин.

За даними відкритих джерел стало відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, проходить розчищення залізничних шляхів від перекинутих вагонів потяга. Втім фото та відео матеріали з місця події поки відсутні, оскільки у районі аварії повністю вимкнено інтернет, працюють правоохоронні органи.

Подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності рф, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором "бюджету війни 

- додало джерело.

Нагадаємо

Українська розвідка спільно з Силами спеціальних операцій 10 вересня здійснила мінування та підрив на залізничній ділянці "старий оскол — валуйки" у бєлгордській області. В результаті пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.

Павло Башинський

Новини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України