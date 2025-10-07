$41.340.11
Эксклюзив
12:19 • 4734 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 10748 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 13243 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36472 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42359 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 70908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 58903 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56472 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 103464 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36763 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузом

Киев • УНН

 • 876 просмотра

7 октября 2025 года в Ленинградской области произошел подрыв пути, что привело к сходу локомотива и вагонов поезда с военным грузом. Это парализовало движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков и снизило логистические возможности рф.

Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузом
фото иллюстративное

Сегодня, 7 октября, в ленинградской области на железнодорожном перегоне произошел подрыв пути с последующим сходом локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз, в результате чего удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в разведке.

Утром 7 октября 2025 года в Ленинградской области на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" произошел подрыв пути с последующим сходом локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз. В результате успешно проведенной спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков 

- рассказал источник.

Как сообщили в российской железной дороге, движение поездов на перегоне "Строганово-Мшинская" остановлено по "техническим причинам", грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками по времени на несколько часов.

По данным открытых источников стало известно, что на месте инцидента работают специальные службы, проходит расчистка железнодорожных путей от опрокинутых вагонов поезда. Впрочем, фото и видео материалы с места происшествия пока отсутствуют, поскольку в районе аварии полностью отключен интернет, работают правоохранительные органы.

Подобные спецоперации снижают логистические и военные возможности рф, ведь РЖД является основой логистики российской армии и значительным финансовым донором "бюджета войны 

- добавил источник.

Напомним

Украинская разведка совместно с Силами специальных операций 10 сентября осуществила минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол — Валуйки" в Белгородской области. В результате пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора.

Павел Башинский

Новости Мира
Главное управление разведки Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины