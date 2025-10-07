Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузом
Киев • УНН
Утром 7 октября 2025 года в Ленинградской области на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" произошел подрыв пути с последующим сходом локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз. В результате успешно проведенной спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков
Как сообщили в российской железной дороге, движение поездов на перегоне "Строганово-Мшинская" остановлено по "техническим причинам", грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками по времени на несколько часов.
По данным открытых источников стало известно, что на месте инцидента работают специальные службы, проходит расчистка железнодорожных путей от опрокинутых вагонов поезда. Впрочем, фото и видео материалы с места происшествия пока отсутствуют, поскольку в районе аварии полностью отключен интернет, работают правоохранительные органы.
Подобные спецоперации снижают логистические и военные возможности рф, ведь РЖД является основой логистики российской армии и значительным финансовым донором "бюджета войны
Напомним
Украинская разведка совместно с Силами специальных операций 10 сентября осуществила минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол — Валуйки" в Белгородской области. В результате пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора.