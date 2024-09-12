Завдяки ГУР та ССО пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії рф – джерела
Київ • УНН
10 вересня українська розвідка та ССО здійснили підрив на залізниці "старий оскол - валуйки". Внаслідок операції 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда, що забезпечував армію рф, зійшли з рейок.
Українська розвідка спільно з Силами спеціальних операцій 10 вересня здійснила мінування та підрив на залізничній ділянці "старий оскол — валуйки" у бєлгордській області. В результаті пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
В результаті спільної операції ГУР МОУ та ССО ЗСУ 10 вересня 2024 року у бєлгордській області росії здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці "старий оскол — валуйки". Внаслідок успішної операції пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора
Як повідомило джерело, після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.
Вказана залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували. Триває робота над ослабленням держави-агресора – росії
Доповнення
Як повідомлялося, у бєлгородській області рф увечері 10 вересня стався вибух на залізничних коліях, внаслідок чого вантажний поїзд зійшов з рейок. російській слідчий комітет порушив справу про теракт.
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