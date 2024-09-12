Благодаря ГУР и ССО пущен под откос грузовой поезд, который обеспечивал логистические потребности армии рф - источники

Украинская разведка совместно с Силами специальных операций 10 сентября осуществила минирование и подрыв на железнодорожном участке "старый оскол - валуйки" в белгордской области. В результате пущен под откос грузовой поезд, который обеспечивал логистические потребности армии государства-агрессора. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

В результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября 2024 года в белгордской области россии осуществлено минирование и подрыв на железнодорожном участке "старый оскол - валуйки". В результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, который обеспечивал логистические потребности армии государства-агрессора - сообщил собеседник УНН.

Как сообщил источник, после взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Продолжается работа над ослаблением государства-агрессора - россии - добавил собеседник.

Дополнение

Как сообщалось, в белгородской области рф вечером 10 сентября произошел взрыв на железнодорожных путях, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. российской следственный комитет возбудил дело о теракте.

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