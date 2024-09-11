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На залізниці в бєлгородській області рф стався вибух, вантажний поїзд зійшов із рейок

На залізниці в бєлгородській області рф стався вибух, вантажний поїзд зійшов із рейок

Київ • УНН

 • 14324 перегляди

У бєлгородській області рф стався вибух на залізничних коліях. Вантажний поїзд наїхав на вибуховий пристрій, в результаті чого зійшли з рейок електровоз і близько 10 вагонів.

У бєлгородській області рф увечері 10 вересня стався вибух на залізничних коліях, внаслідок чого вантажний поїзд зійшо з рейок. Слідчий комітет рф порушив справу про теракт. Про це пише Baza, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, вибух стався на перегоні Волоконівка - Новий Оскол. За словами джерел Baza, вантажний поїзд, що прямував із Батайська до Старого Оскола, наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейкою.

Унаслідок вибуху з колій зійшли електровоз і приблизно 10 порожніх вагонів (загалом у поїзді їх було 58).

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють співробітники правоохоронних органів і сапери.

Через інцидент скасували рух кількох електричок. Також кілька пасажирських поїздів були спрямовані в об'їзд цієї ділянки шляхів.

Слідчий комітет порушив справу за статтею 205 КК рф (терористичний акт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди).

У єкатеринбурзі прогримів вибух. В антитерористичній комісії заявили про "нейтралізацію загрози"11.09.24, 08:50 • 13643 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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