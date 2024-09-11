На железной дороге в белгородской области рф произошел взрыв, грузовой поезд сошел с рельсов

В белгородской области рф вечером 10 сентября произошел взрыв на железнодорожных путях, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. Следственный комитет рф возбудил дело о теракте. Об этом пишет Baza, передает УНН.

Детали

Как сообщается, взрыв произошел на перегоне Волоконовка - Новый Оскол. По словам источников Baza, грузовой поезд, следовавший из Батайска в Старый Оскол, наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом.

В результате взрыва с путей сошли электровоз и около 10 пустых вагонов (всего в поезде их было 58).

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

Из-за инцидента отменили движение нескольких электричек. Также несколько пассажирских поездов были направлены в объезд этого участка путей.

Следственный комитет возбудил дело по статье 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

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