На железной дороге в белгородской области рф произошел взрыв, грузовой поезд сошел с рельсов
Киев • УНН
В белгородской области рф произошел взрыв на железнодорожных путях. Грузовой поезд наехал на взрывное устройство, в результате чего сошли с рельсов электровоз и около 10 вагонов.
В белгородской области рф вечером 10 сентября произошел взрыв на железнодорожных путях, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. Следственный комитет рф возбудил дело о теракте. Об этом пишет Baza, передает УНН.
Детали
Как сообщается, взрыв произошел на перегоне Волоконовка - Новый Оскол. По словам источников Baza, грузовой поезд, следовавший из Батайска в Старый Оскол, наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом.
В результате взрыва с путей сошли электровоз и около 10 пустых вагонов (всего в поезде их было 58).
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.
Из-за инцидента отменили движение нескольких электричек. Также несколько пассажирских поездов были направлены в объезд этого участка путей.
Следственный комитет возбудил дело по статье 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).
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