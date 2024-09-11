В екатеринбурге прогремел взрыв. В антитеррористической комиссии заявили о «нейтрализации угрозы»

В российском екатеринбурге утром 11 сентября произошел взрыв возле местного жилого комплекса. Антитеррористическая комиссия сообщила о "нейтрализации угрозы", пострадал один человек. Об этом пишет Astra, передает УНН.

Детали

Взрыв прогремел рядом с недостроенным ЖК "Янтарная долина". Антитеррористическая комиссия свердловской области подтвердила инцидент, не уточнив, что стало его причиной.

"Сейчас угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадал один человек, его госпитализировали, повреждены три автомобиля.

Сейчас район оцепили, на месте работают силовики и экстренные службы. На месте заметили три пожарные машины и три автомобиля реанимации, а также вертолет медиков.

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