В екатеринбурге прогремел взрыв. В антитеррористической комиссии заявили о «нейтрализации угрозы»
Киев • УНН
В екатеринбурге произошел взрыв возле ЖК «Янтарная долина». Антитеррористическая комиссия сообщила о нейтрализации угрозы, пострадал один человек, повреждены три автомобиля.
В российском екатеринбурге утром 11 сентября произошел взрыв возле местного жилого комплекса. Антитеррористическая комиссия сообщила о "нейтрализации угрозы", пострадал один человек. Об этом пишет Astra, передает УНН.
Детали
Взрыв прогремел рядом с недостроенным ЖК "Янтарная долина". Антитеррористическая комиссия свердловской области подтвердила инцидент, не уточнив, что стало его причиной.
"Сейчас угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", - говорится в сообщении ведомства.
Пострадал один человек, его госпитализировали, повреждены три автомобиля.
Сейчас район оцепили, на месте работают силовики и экстренные службы. На месте заметили три пожарные машины и три автомобиля реанимации, а также вертолет медиков.
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