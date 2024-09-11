В Германии произошел крупный пожар на химическом заводе
Киев • УНН
На химзаводе Grillo-Werke AG в Дуйсбурге вспыхнул крупный пожар. Привлечено более 200 пожарных, пострадал один человек, местных жителей предупредили об угрозе токсичного дыма.
На химическом заводе Grillo-Werke AG в Германии, который производит продукцию из серы и цинка, вспыхнул крупный пожар. По данным источников Bild в оперативных службах, пострадал один человек. Для тушения пожара привлечено более 200 пожарных. Власти призвали жителей близлежащих районов закрыть окна из-за угрозы распространения токсичного дыма, передает УНН.
Детали
Химзавод Grillo, который специализируется на производстве продукции из цинка и серы, расположен в районе Хамборн в немецком городе Дуйсбург. В пресс-службе предприятия сообщили Bild, что возгорание началось около 16:20 по местному времени (17:20 по Киеву). По данным очевидцев, примерно через 10 минут после начала пожара раздались два мощных взрыва.
«Проводится масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Завершение операции пока не предвидится», - цитирует Bild представителя оперативных служб.
Представитель администрации Дуйсбурга Фалько Фирлус сообщил, что огонь охватил один из производственных цехов завода. Он также отметил, что в помещении, где расположен резервуар с серной кислотой, автоматически сработал противопожарный затвор.
На опубликованных Bild кадрах видны горящие крыши нескольких зданий предприятия. Еще один крупный очаг возгорания заметен вокруг скопления внешних коммуникаций, а у ограждения завода стоят несколько сотрудников оперативных служб в специальных защитных масках.
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