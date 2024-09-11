У Німеччині сталася велика пожежа на хімічному заводі
Київ • УНН
На хімзаводі Grillo-Werke AG у Дуйсбурзі спалахнула велика пожежа. Залучено понад 200 пожежників, постраждала одна людина, місцевих жителів попередили про загрозу токсичного диму.
На хімічному заводі Grillo-Werke AG у Німеччині, який виробляє продукцію з сірки та цинку, спалахнула велика пожежа. За даними джерел Bild в оперативних службах, постраждала одна людина. Для гасіння пожежі залучено понад 200 пожежників. Влада закликала мешканців прилеглих районів закрити вікна через загрозу поширення токсичного диму, передає УНН.
Деталі
Хімзавод Grillo, який спеціалізується на виробництві продукції з цинку та сірки, розташований у районі Хамборн у німецькому місті Дуйсбург. У пресслужбі підприємства повідомили Bild, що загоряння почалося близько 16:20 за місцевим часом (17:20 за Києвом). За даними очевидців, через приблизно 10 хвилин після початку пожежі пролунали два потужні вибухи.
"Проводиться масштабне гасіння пожежі із застосуванням засобів захисту органів дихання. Завершення операції наразі не передбачається", — цитує Bild представника оперативних служб.
Представник адміністрації Дуйсбурга Фалько Фірлус повідомив, що вогонь охопив один із виробничих цехів заводу. Він також зазначив, що у приміщенні, де розташований резервуар із сірчаною кислотою, автоматично спрацював протипожежний затвор.
На опублікованих Bild кадрах видно палаючі дахи кількох будівель підприємства. Ще один великий осередок загоряння помітний навколо скупчення зовнішніх комунікацій, а біля огорожі заводу стоять кілька співробітників оперативних служб у спеціальних захисних масках.
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