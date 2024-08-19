Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в башкирии в рф: трое пострадавших
Киев • УНН
На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Башкирия) произошел взрыв, после которого начался пожар. Три человека получили травмы и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в башкирии в россии, сообщают российские телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, после взрыва утром на предприятии в стерлитамаке начался пожар. Видео появились в местных пабликах. Телеграм-канал Baza утверждает, что утром на заводе проходила продувка трубопровода. Телеграм-канал "112" пишет, что в результате ЧП пострадали 3 человека - 2 газоспасателя предприятия и 1 очевидец, они госпитализированы.
То, что в результате взрыва и вызванного им пожара на трубопроводе нефтехимического завода в стерлитамаке пострадали три человека, подтвердили в мчс россии.
По данным росСМИ, три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после взрыва на нефтехимическом заводе в башкирии.
По информации мчс рф, на воздушной линии газопровода в стерлитамаке "предварительно произошла разгерметизация с последующим факелом сжиженного газа".
В ведомстве утверждают, что пожарные локализовали возгорание на территории завода.
Пожар на атакованной дронами нефтебазе в ростовской области продолжается вторые сутки19 августа 2024, 06:19 • 33402 просмотра