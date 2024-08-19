Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в башкирии в рф: трое пострадавших

Взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в башкирии в россии, сообщают российские телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, после взрыва утром на предприятии в стерлитамаке начался пожар. Видео появились в местных пабликах. Телеграм-канал Baza утверждает, что утром на заводе проходила продувка трубопровода. Телеграм-канал "112" пишет, что в результате ЧП пострадали 3 человека - 2 газоспасателя предприятия и 1 очевидец, они госпитализированы.

То, что в результате взрыва и вызванного им пожара на трубопроводе нефтехимического завода в стерлитамаке пострадали три человека, подтвердили в мчс россии.

По данным росСМИ, три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после взрыва на нефтехимическом заводе в башкирии.

По информации мчс рф, на воздушной линии газопровода в стерлитамаке "предварительно произошла разгерметизация с последующим факелом сжиженного газа".

В ведомстве утверждают, что пожарные локализовали возгорание на территории завода.

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