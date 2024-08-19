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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на атакованной дронами нефтебазе в ростовской области продолжается вторые сутки

Пожар на атакованной дронами нефтебазе в ростовской области продолжается вторые сутки

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 06:19  •  9694 просмотра

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В пролетарске ростовской области рф вторые сутки тушат пожар на нефтебазе, атакованной украинскими дронами в ночь на 18 августа. Из-за дыма власти попросили жителей ограничить пребывание на улице.

В рф уже вторые сутки продолжается тушение пожара на нефтебазе "ФГКУ комбинат „Кавказ" в городе пролетарск ростовской области, которая была атакована дронами-камикадзе в ночь на 18 августа. Об этом пишет Astra, передает УНН.

Детали

Из-за дыма от горящих нефтепродуктов власти попросили жителей города ограничить пребывание на улице.

На вчерашних спутниковых снимках видно, как черный дым накрыл пролетарск.

Губернатор ростовской области василий голубев вечером 18 августа сообщил, что для ликвидации огня привлечены три пожарных поезда.

Напомним

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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