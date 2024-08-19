Пожар на атакованной дронами нефтебазе в ростовской области продолжается вторые сутки

В рф уже вторые сутки продолжается тушение пожара на нефтебазе "ФГКУ комбинат „Кавказ" в городе пролетарск ростовской области, которая была атакована дронами-камикадзе в ночь на 18 августа. Об этом пишет Astra, передает УНН.

Детали

Из-за дыма от горящих нефтепродуктов власти попросили жителей города ограничить пребывание на улице.

На вчерашних спутниковых снимках видно, как черный дым накрыл пролетарск.

Губернатор ростовской области василий голубев вечером 18 августа сообщил, что для ликвидации огня привлечены три пожарных поезда.

Напомним

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.