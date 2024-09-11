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У єкатеринбурзі прогримів вибух. В антитерористичній комісії заявили про "нейтралізацію загрози"

У єкатеринбурзі прогримів вибух. В антитерористичній комісії заявили про "нейтралізацію загрози"

Київ • УНН

 • 13643 перегляди

У Єкатеринбурзі стався вибух біля ЖК "Янтарна долина". Антитерористична комісія повідомила про нейтралізацію загрози, постраждала одна людина, пошкоджено три автомобілі.

У російському єкатеринбурзі вранці 11 вересня стався вибух біля місцевого житлового комплексу. Антитерористична комісія повідомила про "нейтралізацію загрози", постраждала одна людина. Про це пише Astra, передає УНН. 

Деталі

Вибух прогримів поруч з недобудованим ЖК "Янтарна долина". Антитерористична комісія свердловської області підтвердила інцидент, не уточнивши, що стало його причиною.

"Наразі загрозу нейтралізовано. Реалізується комплекс заходів щодо забезпечення безпеки в районі інциденту", - йдеться в повідомленні відомства.

Постраждала одна людина, її госпіталізували, пошкоджено три автомобілі.

Наразі район оточили, на місці працюють силовики та екстрені служби. На місці помітили три пожежні машини і три автомобілі реанімації, а також вертоліт медиків. 

У Німеччині сталася велика пожежа на хімічному заводі11.09.24, 04:54 • 23056 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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