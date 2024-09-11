У єкатеринбурзі прогримів вибух. В антитерористичній комісії заявили про "нейтралізацію загрози"
Київ • УНН
У Єкатеринбурзі стався вибух біля ЖК "Янтарна долина". Антитерористична комісія повідомила про нейтралізацію загрози, постраждала одна людина, пошкоджено три автомобілі.
У російському єкатеринбурзі вранці 11 вересня стався вибух біля місцевого житлового комплексу. Антитерористична комісія повідомила про "нейтралізацію загрози", постраждала одна людина. Про це пише Astra, передає УНН.
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Вибух прогримів поруч з недобудованим ЖК "Янтарна долина". Антитерористична комісія свердловської області підтвердила інцидент, не уточнивши, що стало його причиною.
"Наразі загрозу нейтралізовано. Реалізується комплекс заходів щодо забезпечення безпеки в районі інциденту", - йдеться в повідомленні відомства.
Постраждала одна людина, її госпіталізували, пошкоджено три автомобілі.
Наразі район оточили, на місці працюють силовики та екстрені служби. На місці помітили три пожежні машини і три автомобілі реанімації, а також вертоліт медиків.
У Німеччині сталася велика пожежа на хімічному заводі11.09.24, 04:54 • 23056 переглядiв