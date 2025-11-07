"Грохот" в башкортостане: дроны разведки поразили один из ключевых нефтехимических заводов рф
Киев • УНН
6 ноября 2025 года дроны ГУР МО Украины поразили Стерлитамакский нефтехимический завод в башкортостане. На предприятии, производящем продукцию для российской армии, возник пожар в цехе по производству агидола.
Дроны ГУР поразили один из ключевых нефтехимических заводов агрессора в башкортостане, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), который расположен в Башкортостане на россии ― это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора
В разведке отметили, что на заводе производят продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности ― ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.
В результате удара по вражескому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола ― присадки к авиационному топливу
Напомним
7 октября 2025 года в Ленинградской области произошел подрыв пути, что привело к сходу локомотива и вагонов поезда с военным грузом. Это парализовало движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков и снизило логистические возможности рф.