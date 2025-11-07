"Грохот" в башкортостане: дроны разведки поразили один из ключевых нефтехимических заводов рф

Дроны ГУР поразили один из ключевых нефтехимических заводов агрессора в башкортостане, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), который расположен в Башкортостане на россии ― это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора