Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Башкортостане, двух НПС, производства дронов и Астраханского ГПЗ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение объектов в рф, включая нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават" и нефтеперекачивающие станции в Волгоградской области. Также было поражено производство БПЛА в Белгородской области и Астраханский ГПЗ.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов на территории страны-агрессора - по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане, по объектам в Волгоградской области рф - огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", поражена и нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", а также производство БПЛА в Белгородской области рф, как и 22 сентября Астраханский ГПЗ, пишет УНН. Продолжаются мероприятия по ослаблению военно-экономического потенциала россии. Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения снабжения топливом подразделениям оккупантов Силы обороны Украины в ночь на 24 сентября попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар - сообщили в Генштабе. Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтехимический завод в Башкортостане - источник Как указано, это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в россии. Силы обороны нанесли поражение также по важным объектам в Волгоградской области рф, которые задействованы в обеспечении оккупационной армии. Так, огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", являющуюся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы рф. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк" - указали в Генштабе. Кроме этого, минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины, с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых возможностей противника, поразили производство БПЛА в н.п. Валуйки, что в Белгородской области рф. Зафиксировано попадание и пожар - говорится в сообщении Генштаба. Результаты и степень поражения уточняются. Подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область рф). Повреждены участки производства, что привело к остановке части производственного процесса - сообщили в Генштабе. Этот ГПЗ, как указано, является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в рф, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год. "Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков, чтобы заставить оккупантов прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.