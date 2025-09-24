Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Башкортостане, двух НПС, производства дронов и Астраханского ГПЗ

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 1006 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 4644 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 9644 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 16057 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 13167 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 23294 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16231 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17442 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14681 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27148 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярные новости
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 9646 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 40630 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 31382 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 26993 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 17329 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 16059 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 17739 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 23294 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 31840 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 41099 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 33736 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 93915 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 53872 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 68115 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 119685 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель
МиГ-31

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Башкортостане, двух НПС, производства дронов и Астраханского ГПЗ

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение объектов в рф, включая нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават" и нефтеперекачивающие станции в Волгоградской области. Также было поражено производство БПЛА в Белгородской области и Астраханский ГПЗ.

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Башкортостане, двух НПС, производства дронов и Астраханского ГПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов на территории страны-агрессора - по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане, по объектам в Волгоградской области рф - огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", поражена и нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", а также производство БПЛА в Белгородской области рф, как и 22 сентября Астраханский ГПЗ, пишет УНН.

Продолжаются мероприятия по ослаблению военно-экономического потенциала россии. Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения снабжения топливом подразделениям оккупантов Силы обороны Украины в ночь на 24 сентября попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар

- сообщили в Генштабе.

Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтехимический завод в Башкортостане - источник24.09.25, 10:39 • 3282 просмотра

Как указано, это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в россии.

Силы обороны нанесли поражение также по важным объектам в Волгоградской области рф, которые задействованы в обеспечении оккупационной армии. Так, огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", являющуюся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы рф. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк"

- указали в Генштабе.

Кроме этого, минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины, с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых возможностей противника, поразили производство БПЛА в н.п. Валуйки, что в Белгородской области рф. Зафиксировано попадание и пожар

- говорится в сообщении Генштаба.

Результаты и степень поражения уточняются.

Подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область рф). Повреждены участки производства, что привело к остановке части производственного процесса

- сообщили в Генштабе.

Этот ГПЗ, как указано, является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в рф, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков, чтобы заставить оккупантов прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина