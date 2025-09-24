$41.380.13
Эксклюзив
07:25 • 514 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1586 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 2144 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19188 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37524 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31712 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30314 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59328 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28698 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64977 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59330 просмотра
Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтехимический завод в Башкортостане - источник

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Беспилотники СБУ второй раз за семь дней поразили "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, производящий 150 наименований продукции.

Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтехимический завод в Башкортостане - источник

Беспилотники СБУ второй раз за неделю ударили по "Газпром нефтехим Салават", снова долетев до российского Башкортостана, сообщили УНН источники.

Подробности

По данным собеседника УНН, беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром нефтехим - Салават". Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов.

Расстояние от территории Украины до цели - около 1400 километров.

По данным источника, "в результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: в воздух поднимается огромный столб черного дыма". Местные власти пишут, что сейчас выясняют степень повреждений.

"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", - сообщил информированный источник в СБУ.

В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в Башкортостане24.09.25, 09:00 • 11861 просмотр

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Служба безопасности Украины
Украина