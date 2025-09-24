Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтехимический завод в Башкортостане - источник
Киев • УНН
Беспилотники СБУ второй раз за семь дней поразили "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, производящий 150 наименований продукции.
Беспилотники СБУ второй раз за неделю ударили по "Газпром нефтехим Салават", снова долетев до российского Башкортостана, сообщили УНН источники.
Подробности
По данным собеседника УНН, беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром нефтехим - Салават". Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов.
Расстояние от территории Украины до цели - около 1400 километров.
По данным источника, "в результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: в воздух поднимается огромный столб черного дыма". Местные власти пишут, что сейчас выясняют степень повреждений.
"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", - сообщил информированный источник в СБУ.
