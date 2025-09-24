$41.380.13
Ексклюзив
07:25 • 670 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 1786 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 2330 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 19328 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 37777 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31887 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 30474 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 59646 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28749 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65042 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09
Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Безпілотники СБУ вдруге за сім днів уразили "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані. Це один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів, що виробляє 150 найменувань продукції.

Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень вдарили по "Газпром нефтехим Салават", знову долетівши до російського Башкортостану, повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром нафтохім - Салават". Це один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Відстань від території України до цілі - близько 1400 кілометрів.

За даними джерела, "внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму". Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовн" на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Служба безпеки України
