Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело
Київ • УНН
Безпілотники СБУ вдруге за сім днів уразили "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані. Це один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів, що виробляє 150 найменувань продукції.
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень вдарили по "Газпром нефтехим Салават", знову долетівши до російського Башкортостану, повідомили УНН джерела.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром нафтохім - Салават". Це один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.
Відстань від території України до цілі - близько 1400 кілометрів.
За даними джерела, "внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму". Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.
"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовн" на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
