Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Башкортостані, двох НПС, виробництва дронів та Астраханського ГПЗ

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 816 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 4184 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 9158 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 15550 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 12909 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 22879 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 16094 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17366 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14652 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27115 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 9296 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 40157 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 30924 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 26731 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 16922 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 15555 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 17293 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 22886 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 31339 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 40584 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 33586 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 93769 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 53737 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 67987 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 119564 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
МіГ-31
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нафта

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Башкортостані, двох НПС, виробництва дронів та Астраханського ГПЗ

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів у РФ, включаючи нафтопереробне підприємство "Газпром Нефтехім-Салават" та нафтоперекачувальні станції у Волгоградській області. Також було уражено виробництво БпЛА у Бєлгородській області та Астраханський ГПЗ.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Башкортостані, двох НПС, виробництва дронів та Астраханського ГПЗ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів на території країни-агресора - по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані, по об'єктах у Волгоградській області рф - вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", уражено і нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", а також виробництво БпЛА у Бєлгородській області рф, як і 22 вересня Астраханський ГПЗ, пише УНН.

Тривають заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу росії. Задля зниження наступальних спроможностей російської армії та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа

- повідомили у Генштабі.

Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело24.09.25, 10:39 • 3272 перегляди

Як вказано, це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в росії.

Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області рф, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії. Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони рф. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк"

- вказали у Генштабі.

Окрім цього, минулої ночі підрозділи Сил оборони України, з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н.п. Валуйки, що в Бєлгородській області рф. Зафіксовано влучання та пожежу

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

Підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область рф). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу

- повідомили у Генштабі.

Цей ГПЗ, як вказано, є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників, щоб змусити окупантів припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна