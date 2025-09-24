Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Башкортостані, двох НПС, виробництва дронів та Астраханського ГПЗ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів у РФ, включаючи нафтопереробне підприємство "Газпром Нефтехім-Салават" та нафтоперекачувальні станції у Волгоградській області. Також було уражено виробництво БпЛА у Бєлгородській області та Астраханський ГПЗ.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів на території країни-агресора - по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані, по об'єктах у Волгоградській області рф - вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", уражено і нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", а також виробництво БпЛА у Бєлгородській області рф, як і 22 вересня Астраханський ГПЗ, пише УНН. Тривають заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу росії. Задля зниження наступальних спроможностей російської армії та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа - повідомили у Генштабі. Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело Як вказано, це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в росії. Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області рф, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії. Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони рф. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк" - вказали у Генштабі. Окрім цього, минулої ночі підрозділи Сил оборони України, з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н.п. Валуйки, що в Бєлгородській області рф. Зафіксовано влучання та пожежу - ідеться у повідомленні Генштабу. Результати та ступінь ураження уточнюються. Підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область рф). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу - повідомили у Генштабі. Цей ГПЗ, як вказано, є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік. "Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників, щоб змусити окупантів припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.