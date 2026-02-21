$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 7118 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 12575 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 13524 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 19321 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 21031 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20568 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23371 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41912 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15007 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21113 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Греція закупить перевірені в Україні дрони V-BAT через їхню ефективність в умовах РЕБ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Греція закупить 10 безпілотних систем V-BAT від Shield-AI, які показали ефективність в Україні. Ці дрони пройшли випробування в умовах островів, їх також замовили Нідерланди, Японія та Індія.

Греція закупить перевірені в Україні дрони V-BAT через їхню ефективність в умовах РЕБ

Збройні сили Греції готуються до придбання 10 безпілотних авіаційних систем V-BAT від американської компанії Shield-AI, які продемонстрували високу ефективність під час бойових дій в Україні. Грецьке оборонне відомство прийняло рішення про розширення парку цих дронів після того, як два отримані раніше комплекси успішно пройшли випробування в умовах острівної місцевості. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Ми бачимо, як озброєння, перевірене в Україні, стає світовим стандартом. Система V-BAT виправдовує свою вартість, забезпечуючи надійне цілевказання там, де інші засоби спостереження втрачають зв’язок

– зазначають військові аналітики у матеріалах видання OnAlert.

Завдяки успішному таємному тестуванню на українському фронті два роки тому, дрони V-BAT здобули довіру багатьох країн НАТО та Азії. Крім Греції, великі партії цих безпілотників уже замовили Нідерланди, Японія та Індія, яка навіть підписала угоду про будівництво власного заводу для їх локалізації.

Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg20.02.26, 14:27 • 23371 перегляд

Система вертикального злету та посадки дозволяє використовувати дрони з обмежених майданчиків та палуб кораблів, що є критично важливим для грецької стратегії захисту в Егейському морі.

Розширення функціонала та технічне забезпечення

Новий контракт передбачає не лише постачання самих апаратів, а й розгортання мережі наземних станцій управління, систем зв'язку та курсів підготовки пілотів.

Фото: U.S. DoW  
Фото: U.S. DoW  

Грецькі військові особливо зацікавлені у подальшій модернізації V-BAT, яка передбачає встановлення ударних компонентів на розвідувальну платформу. Це дозволить силам оборони Греції не лише виявляти цілі в складних метеорологічних умовах, а й самостійно їх знищувати, спираючись на досвід застосування подібної техніки в умовах сучасної високотехнологічної війни.

Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО20.02.26, 09:56 • 21113 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
НАТО
Індія
Греція
Нідерланди
Японія
Україна