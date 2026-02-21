Греція закупить перевірені в Україні дрони V-BAT через їхню ефективність в умовах РЕБ

Збройні сили Греції готуються до придбання 10 безпілотних авіаційних систем V-BAT від американської компанії Shield-AI, які продемонстрували високу ефективність під час бойових дій в Україні. Грецьке оборонне відомство прийняло рішення про розширення парку цих дронів після того, як два отримані раніше комплекси успішно пройшли випробування в умовах острівної місцевості. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Ми бачимо, як озброєння, перевірене в Україні, стає світовим стандартом. Система V-BAT виправдовує свою вартість, забезпечуючи надійне цілевказання там, де інші засоби спостереження втрачають зв’язок – зазначають військові аналітики у матеріалах видання OnAlert.

Завдяки успішному таємному тестуванню на українському фронті два роки тому, дрони V-BAT здобули довіру багатьох країн НАТО та Азії. Крім Греції, великі партії цих безпілотників уже замовили Нідерланди, Японія та Індія, яка навіть підписала угоду про будівництво власного заводу для їх локалізації.

Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg

Система вертикального злету та посадки дозволяє використовувати дрони з обмежених майданчиків та палуб кораблів, що є критично важливим для грецької стратегії захисту в Егейському морі.

Розширення функціонала та технічне забезпечення

Новий контракт передбачає не лише постачання самих апаратів, а й розгортання мережі наземних станцій управління, систем зв'язку та курсів підготовки пілотів.

Фото: U.S. DoW

Грецькі військові особливо зацікавлені у подальшій модернізації V-BAT, яка передбачає встановлення ударних компонентів на розвідувальну платформу. Це дозволить силам оборони Греції не лише виявляти цілі в складних метеорологічних умовах, а й самостійно їх знищувати, спираючись на досвід застосування подібної техніки в умовах сучасної високотехнологічної війни.

Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО