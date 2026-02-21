Греция закупит проверенные в Украине дроны V-BAT из-за их эффективности в условиях РЭБ

Вооруженные силы Греции готовятся к приобретению 10 беспилотных авиационных систем V-BAT от американской компании Shield-AI, которые продемонстрировали высокую эффективность во время боевых действий в Украине. Греческое оборонное ведомство приняло решение о расширении парка этих дронов после того, как два полученных ранее комплекса успешно прошли испытания в условиях островной местности. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Мы видим, как вооружение, проверенное в Украине, становится мировым стандартом. Система V-BAT оправдывает свою стоимость, обеспечивая надежное целеуказание там, где другие средства наблюдения теряют связь – отмечают военные аналитики в материалах издания OnAlert.

Благодаря успешному тайному тестированию на украинском фронте два года назад, дроны V-BAT завоевали доверие многих стран НАТО и Азии. Кроме Греции, крупные партии этих беспилотников уже заказали Нидерланды, Япония и Индия, которая даже подписала соглашение о строительстве собственного завода для их локализации.

Система вертикального взлета и посадки позволяет использовать дроны с ограниченных площадок и палуб кораблей, что является критически важным для греческой стратегии защиты в Эгейском море.

Расширение функционала и техническое обеспечение

Новый контракт предусматривает не только поставку самих аппаратов, но и развертывание сети наземных станций управления, систем связи и курсов подготовки пилотов.

Фото: U.S. DoW

Греческие военные особенно заинтересованы в дальнейшей модернизации V-BAT, которая предусматривает установку ударных компонентов на разведывательную платформу. Это позволит силам обороны Греции не только выявлять цели в сложных метеорологических условиях, но и самостоятельно их уничтожать, опираясь на опыт применения подобной техники в условиях современной высокотехнологичной войны.

