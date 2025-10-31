Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику

В усіх регіонах України вимушено застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, споживання залишається високим, рф знову атакувала енергетику, на ранок через це є знеструмлення, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.

Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти - на ранок є нові знеструмлення у кількох областях - повідомили у Міненерго.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об’єктам енергетичної інфраструктури області". З його слів, попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об’єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Як вказали у Міненерго, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

На сьогодні заплановано, що з 00:00 до 24:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів - вказали у Міненерго.

Як зазначили в Укренерго, упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживання

"Споживання електроенергії залишається високим", - повідомили в Укренерго.

Сьогодні на 6:30, воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня. Причина змін – вимушене застосування заходів обмеження в усіх областях.

30 жовтня добовий максимум споживання був увечері - на 5,2% нижчим, ніж попереднього дня. Причина – більший обсяг застосування заходів обмеження споживання.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у міністерстві.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.