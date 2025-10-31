Графики отключений света действуют круглосуточно после того, как РФ снова атаковала энергетику
Киев • УНН
Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии из-за высокого потребления и новых атак РФ на энергетику. На утро зафиксированы новые обесточивания в нескольких областях, проводятся восстановительные работы.
Во всех регионах Украины вынужденно применяются графики почасовых отключений электроэнергии, потребление остается высоким, РФ снова атаковала энергетику, на утро из-за этого есть обесточивания, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.
В результате дроновых атак на энергообъекты - на утро есть новые обесточивания в нескольких областях
Как указано, проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате обстрелов. Осуществляется комплекс мер для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.
На сегодня запланировано, что с 00:00 до 24:00 по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в министерстве.
Дополняется...