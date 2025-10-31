Графики отключений света действуют круглосуточно после того, как РФ снова атаковала энергетику

Во всех регионах Украины вынужденно применяются графики почасовых отключений электроэнергии, потребление остается высоким, РФ снова атаковала энергетику, на утро из-за этого есть обесточивания, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

В результате дроновых атак на энергообъекты - на утро есть новые обесточивания в нескольких областях - сообщили в Минэнерго.

Как указано, проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате обстрелов. Осуществляется комплекс мер для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

На сегодня запланировано, что с 00:00 до 24:00 по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей - указали в Минэнерго.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в министерстве.

Дополняется...