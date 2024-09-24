Графіків відключень немає, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 7 областях

Сьогодні застосування графіків відключень не передбачається, але користування потужною технікою варто перенести на денні години - до 16:00, а ввечері ощадливо споживати електрики. Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 7 областях, з різних причин на ранок без світла 536 населених пунктів. Про це повідомили у вівторок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються", - повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання, порівняно з попереднім днем, знизилось. Сьогодні, 24 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 1,9% нижчим, ніж в цей же час у понеділок, 23 вересня.

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію увечері. Користування потужними електроприладами, за можливості, перенесіть на денні години – з 10:00 до 16:00. Увечері, з 16:00 до 22:00, не вмикайте, будь ласка, кілька потужних електроприладів одночасно", - зазначили в Укренерго.

Імпорт та експорт

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 17 429 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1532 МВт. Експорт не відбувається.

Знеструмлення

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях", - повідомили в Міненерго.

Як вказали у Міненерго, у Донецькій області внаслідок обстрілу виникло загорання обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення шахти. Працівників шахти виведено на поверхню. Також у результаті обстрілу відключалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. У Сумській області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії та обладнання підстанції.

За даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 536 населених пунктів.

Надзвичайні ситуації

Донецька область: внаслідок обстрілу промислового майданчика шахти виникла пожежа. Продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебувало 590 працівників, яких вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано. В результаті огляду промислового майданчика у одній із будівель виявлено працівника, який загинув внаслідок отриманих травм, повідомили в Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.36 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.