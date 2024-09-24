Графиков отключений нет, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 7 областях

Сегодня применение графиков отключений не предвидится, но пользование мощной техникой стоит перенести на дневные часы - до 16:00, а вечером экономно потреблять электричества. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточены в 7 областях, по разным причинам на утро без света 536 населенных пунктов. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго и НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

«Сегодня отключения электроэнергии не планируются», - сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление по сравнению с предыдущим днем, снизилось. Сегодня, 24 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,9% ниже, чем в это же время в понедельник, 23 сентября.

«Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию вечером. Пользование мощными электроприборами, по возможности, перенесите на дневные часы - с 10:00 до 16:00. Вечером, с 16:00 до 22:00, не включайте, пожалуйста, несколько мощных электроприборов одновременно», - отметили в Укрэнерго.

Импорт и экспорт

Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 17 429 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1532 МВт. Экспорт не происходит.

Обесточивание

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях», - сообщили в Минэнерго.

Как указали в Минэнерго, в Донецкой области в результате обстрела возникло возгорание оборудования на одной из подстанций, что привело к обесточиванию шахты. Работники шахты выведены на поверхность. Также в результате обстрела отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. В Сумской области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии и оборудование подстанции.

По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 536 населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации

Донецкая область: в результате обстрела промышленной площадки шахты возник пожар. Продукты горения в шахту не попадали. На момент инцидента в шахте находилось 590 работников, которых вывели на поверхность. Пожар ликвидирован. В результате осмотра промышленной площадки в одном из зданий обнаружен работник, который погиб в результате полученных травм, сообщили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.36 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.