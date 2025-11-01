Голова ЦРУ здійснив таємний візит до Брюсселя для зустрічі з високопоставленими чиновниками ЄС - Politico
Київ • УНН
Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Брюссель, щоб зустрітися з представниками зовнішньої політики та розвідки ЄС. Метою візиту було підтвердження зобов'язань Вашингтона щодо обміну розвідувальними даними на тлі занепокоєння європейців щодо зовнішньої політики США.
Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф цього тижня здійснив непублічний візит до Брюсселя, де зустрівся з високопоставленими посадовцями зовнішньої політики та розвідки Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела, обізнані з питанням, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що також Реткліфф зустрівся з головою європейської дипломатії Каєю Каллас.
Метою ... було заспокоїти нерви та підтвердити зобов'язання Вашингтона щодо обміну розвідувальними даними, оскільки деякі європейські столиці стають неспокійними щодо напрямку зовнішньої політики США за президента Дональда Трампа
Вказується, що постіні зміни політики адміністрації Трампа щодо України, такі як різке припинення обміну бойовою розвідкою з Києвом у березні минулого року, та її прагнення політизувати розвідку шляхом призначення прихильників Трампа похитнули європейську довіру до надійності Вашингтона.
"Дипломатичний поштовх відбувається у делікатний момент. Європейські служби працюють над подоланням десятиліть недовіри, щоб створити спільну розвідувальну операцію ЄС для протидії російській агресії, одночасно переглядаючи свої домовленості про обмін розвідувальною інформацією зі США", - додає ЗМІ.
Нагадаємо
Наприкінці серпня США звузили коло доступу до інформації про переговори між рф та Україною, заборонивши ділитися повною розвідінформацією з союзниками по альянсу "П'ять очей". Це рішення викликало дискусії щодо ефективності співпраці та національних інтересів.
