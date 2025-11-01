Глава ЦРУ совершил тайный визит в Брюссель для встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС - Politico

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Брюссель, чтобы встретиться с представителями внешней политики и разведки ЕС. Целью визита было подтверждение обязательств Вашингтона по обмену разведывательными данными на фоне обеспокоенности европейцев по поводу внешней политики США.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф на этой неделе совершил непубличный визит в Брюссель, где встретился с высокопоставленными должностными лицами внешней политики и разведки Европейского Союза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, информирует УНН. Подробности Отмечается, что также Рэтклифф встретился с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Целью ... было успокоить нервы и подтвердить обязательства Вашингтона по обмену разведывательными данными, поскольку некоторые европейские столицы становятся беспокойными относительно направления внешней политики США при президенте Дональде Трампе - пишет издание. Указывается, что постоянные изменения политики администрации Трампа в отношении Украины, такие как резкое прекращение обмена боевой разведкой с Киевом в марте прошлого года, и ее стремление политизировать разведку путем назначения сторонников Трампа пошатнули европейское доверие к надежности Вашингтона. "Дипломатический толчок происходит в деликатный момент. Европейские службы работают над преодолением десятилетий недоверия, чтобы создать совместную разведывательную операцию ЕС для противодействия российской агрессии, одновременно пересматривая свои договоренности об обмене разведывательной информацией с США", - добавляет СМИ. Напомним В конце августа США сузили круг доступа к информации о переговорах между РФ и Украиной, запретив делиться полной развединформацией с союзниками по альянсу "Пять глаз". Это решение вызвало дискуссии относительно эффективности сотрудничества и национальных интересов.