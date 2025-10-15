$41.750.14
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
Гольф-курорт Трампа в Шотландії 13-й рік поспіль зазнає збитків - Bloomberg

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Гольф-курорт Дональда Трампа в Абердині, Шотландія, зафіксував збитки 13-й рік поспіль у 2024 році, скоротивши їх до 937 693 фунтів стерлінгів. Це сталося через збільшення витрат на маркетинг та розробку другого поля для гольфу.

Гольф-курорт Трампа в Шотландії 13-й рік поспіль зазнає збитків - Bloomberg

Гольф-курорт Дональда Трампа в Абердині, Шотландія, зазнав збитків 13-й рік поспіль у 2024 році, оскільки витратив більше коштів на маркетинг та розробку другого поля для гольфу на цьому місці.

Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанія Trump International Golf Club Scotland Ltd., яка керує гольф- та рекреаційними активами президента США поблизу Абердина, скоротила свої річні збитки до 937 693 фунтів стерлінгів з 1,43 мільйона фунтів стерлінгів роком раніше, згідно з її останніми фінансовими звітами.

Трамп придбав нерухомість у Мені на північ від Абердина у 2006 році, і вона зазнає збитків щороку з моменту відкриття у 2012 році. Дохід зріс до 4,48 мільйона фунтів стерлінгів минулого року з 3,75 мільйона фунтів стерлінгів, чому сприяло "збільшення витрат на турніри та маркетинг".

Власники залишаються непохитними у своєму баченні щодо власності та впевнено прогнозують позитивне фінансове покращення, оскільки вплив інвестиційної діяльності буде відчутним

– сказав директор Ерік Трамп, син президента.

Раніше цього року Дональд Трамп відкрив нове поле для гольфу на курорті в Абердинширі, назване на честь його матері, яка народилася в Шотландії та емігрувала до США в підлітковому віці.

Трамп володіє двома полями для гольфу в Шотландії та прагне, щоб Велика Британія зобов’язалася дозволити проведення Відкритого чемпіонату Британії, найстарішого великого чемпіонату в цьому виді спорту, знову на його полі для гольфу Тернберрі у Південному Ейрширі.

На території Тернберрі, яку Трамп придбав у 2014 році, востаннє проходив Відкритий чемпіонат світу у 2009 році. Його виключили зі списку затверджених місць проведення після нападу на Капітолій США у січні 2021 року прихильниками Трампа, які прагнули скасувати вибори 2020 року.

Керівний орган турніру, Королівський та стародавній гольф-клуб Сент-Ендрюса, нещодавно назвав брак автомобільної та залізничної доступності, а також обмежену кількість місць проживання поблизу причинами для пошуку інших місць проведення.

Хоча Трамп давно висловлював прихильність до Шотландії, це позитивне почуття не завжди було взаємним. Опитування, проведене на початку другого терміну президента, показало, що близько 70% шотландців мають негативну думку про нього.

Доповнення

Трамп відомий своєю пристрастю до гри в гольф. Це навіть використовують світові політики в комунікаціях. Президент Фінляндії Александер Стубб грав у гольф з Трампом у березні 2025 року.

Під час візиту президента Зеленського до Вашингтону в серпні 2025 року Трампу було подаровано клюшку для гольфу від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева.

Павло Зінченко

