Гольф-курорт Дональда Трампа в Абердине, Шотландия, понес убытки 13-й год подряд в 2024 году, поскольку потратил больше средств на маркетинг и разработку второго поля для гольфа на этом месте.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания Trump International Golf Club Scotland Ltd., управляющая гольф- и рекреационными активами президента США вблизи Абердина, сократила свои годовые убытки до 937 693 фунтов стерлингов с 1,43 миллиона фунтов стерлингов годом ранее, согласно ее последним финансовым отчетам.

Трамп приобрел недвижимость в Мене к северу от Абердина в 2006 году, и она несет убытки каждый год с момента открытия в 2012 году. Доход вырос до 4,48 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году с 3,75 миллиона фунтов стерлингов, чему способствовало "увеличение расходов на турниры и маркетинг".

Владельцы остаются непоколебимыми в своем видении относительно собственности и уверенно прогнозируют позитивное финансовое улучшение, поскольку влияние инвестиционной деятельности будет ощутимым – сказал директор Эрик Трамп, сын президента.

Ранее в этом году Дональд Трамп открыл новое поле для гольфа на курорте в Абердиншире, названное в честь его матери, которая родилась в Шотландии и эмигрировала в США в подростковом возрасте.

Трамп владеет двумя полями для гольфа в Шотландии и стремится к тому, чтобы Великобритания обязалась разрешить проведение Открытого чемпионата Британии, старейшего крупного чемпионата в этом виде спорта, снова на его поле для гольфа Тернберри в Южном Эйршире.

На территории Тернберри, которую Трамп приобрел в 2014 году, последний раз проходил Открытый чемпионат мира в 2009 году. Его исключили из списка утвержденных мест проведения после нападения на Капитолий США в январе 2021 года сторонниками Трампа, которые стремились отменить выборы 2020 года.

Руководящий орган турнира, Королевский и древний гольф-клуб Сент-Эндрюса, недавно назвал нехватку автомобильной и железнодорожной доступности, а также ограниченное количество мест проживания поблизости причинами для поиска других мест проведения.

Хотя Трамп давно выражал привязанность к Шотландии, это позитивное чувство не всегда было взаимным. Опрос, проведенный в начале второго срока президента, показал, что около 70% шотландцев имеют негативное мнение о нем.

Дополнение

Трамп известен своей страстью к игре в гольф. Это даже используют мировые политики в коммуникациях. Президент Финляндии Александер Стубб играл в гольф с Трампом в марте 2025 года.

Во время визита президента Зеленского в Вашингтон в августе 2025 года Трампу была подарена клюшка для гольфа от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева.