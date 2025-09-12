Глава МЗС Британії вперше відвідає Київ та оголосить про допомогу на понад 190 млн доларів
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибуде до Києва у свій перший закордонний візит. Вона зустрінеться із Зеленським та оголосить про пакет допомоги на 142 млн фунтів стерлінгів.
Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у п’ятницю відвідає Київ у рамках свого першого закордонного візиту після призначення на посаду. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Під час поїздки Купер зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, щоб підтвердити підтримку України.
Безпека України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії
Також Лондон оголосить новий пакет допомоги на 142 млн фунтів стерлінгів, що становить понад 192 млн доларів.
Із цієї суми 100 млн фунтів підуть на гуманітарну допомогу для прифронтових громад, а 42 млн фунтів - на ремонт і захист критичних енергетичних об’єктів, які є цілями російських ударів.
Нагадаємо
Напередодні прем'єр Великої Британії Кір Стармер перетасував свій кабінет міністрів. Іветт Купер обійняла посаду міністра закордонних справ.
