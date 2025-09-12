$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 6690 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 16379 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 27341 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 17639 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 15916 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 22128 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14507 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16447 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14503 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14492 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Глава МЗС Британії вперше відвідає Київ та оголосить про допомогу на понад 190 млн доларів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибуде до Києва у свій перший закордонний візит. Вона зустрінеться із Зеленським та оголосить про пакет допомоги на 142 млн фунтів стерлінгів.

Глава МЗС Британії вперше відвідає Київ та оголосить про допомогу на понад 190 млн доларів

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у п’ятницю відвідає Київ у рамках свого першого закордонного візиту після призначення на посаду. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Під час поїздки Купер зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, щоб підтвердити підтримку України.

Безпека України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії

- заявила Купер.

Також Лондон оголосить новий пакет допомоги на 142 млн фунтів стерлінгів, що становить понад 192 млн доларів.

Із цієї суми 100 млн фунтів підуть на гуманітарну допомогу для прифронтових громад, а 42 млн фунтів - на ремонт і захист критичних енергетичних об’єктів, які є цілями російських ударів.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр Великої Британії Кір Стармер перетасував свій кабінет міністрів. Іветт Купер обійняла посаду міністра закордонних справ.

Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 09.09.25, 00:17 • 11393 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Електроенергія
благодійність
Reuters
Європейський Союз
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Київ