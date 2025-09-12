Глава МИД Британии впервые посетит Киев и объявит о помощи на более чем 190 млн долларов

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в пятницу посетит Киев в рамках своего первого зарубежного визита после назначения на должность. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во время поездки Купер встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными лицами, чтобы подтвердить поддержку Украины.

Безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании - заявила Купер.

Также Лондон объявит новый пакет помощи на 142 млн фунтов стерлингов, что составляет более 192 млн долларов.

Из этой суммы 100 млн фунтов пойдут на гуманитарную помощь для прифронтовых общин, а 42 млн фунтов - на ремонт и защиту критических энергетических объектов, которые являются целями российских ударов.

Напомним

Накануне премьер Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров. Иветт Купер заняла должность министра иностранных дел.



