Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 16463 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 27403 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 17679 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 15946 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 22158 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14514 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16449 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14507 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14494 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Глава МИД Британии впервые посетит Киев и объявит о помощи на более чем 190 млн долларов

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибудет в Киев со своим первым зарубежным визитом. Она встретится с Зеленским и объявит о пакете помощи на 142 млн фунтов стерлингов.

Глава МИД Британии впервые посетит Киев и объявит о помощи на более чем 190 млн долларов

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в пятницу посетит Киев в рамках своего первого зарубежного визита после назначения на должность. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во время поездки Купер встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными лицами, чтобы подтвердить поддержку Украины.

Безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании

- заявила Купер.

Также Лондон объявит новый пакет помощи на 142 млн фунтов стерлингов, что составляет более 192 млн долларов.

Из этой суммы 100 млн фунтов пойдут на гуманитарную помощь для прифронтовых общин, а 42 млн фунтов - на ремонт и защиту критических энергетических объектов, которые являются целями российских ударов.

Напомним

Накануне премьер Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров. Иветт Купер заняла должность министра иностранных дел.

