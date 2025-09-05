Прем'єр Британії "перетасував" кабінет міністрів після скандалу з віце-прем'єром: хто і яку посаду отримав

$41.350.02
16:47 • 1420 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 3166 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 10702 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 12224 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 23694 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 34048 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 30140 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 53090 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 42036 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 54228 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Популярнi новини
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
5 вересня, 07:47 • 38644 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме
5 вересня, 07:57 • 47573 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар
5 вересня, 10:18 • 14801 перегляди
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC
12:20 • 7518 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
12:22 • 14113 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 10702 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
12:22 • 14149 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
5 вересня, 07:47 • 38726 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
5 вересня, 06:13 • 53090 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
4 вересня, 18:50 • 38697 перегляди
УНН Lite
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
4 вересня, 10:35 • 29382 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16 • 75432 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
4 вересня, 07:43 • 28840 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
3 вересня, 19:15 • 33727 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
3 вересня, 17:44 • 35131 перегляди
Актуальне
Прем'єр Британії "перетасував" кабінет міністрів після скандалу з віце-прем'єром: хто і яку посаду отримав

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер перетасував кабінет міністрів після відставки Анджели Рейнер. Вона визнала, що не сплатила достатньо гербового збору на купівлю нового будинку.

Прем'єр Британії "перетасував" кабінет міністрів після скандалу з віце-прем'єром: хто і яку посаду отримав

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер перетасував свій кабінет міністрів після відставки Анджели Рейнер, яка визнала, що не сплатила достатньо гербового збору на купівлю нового будинку, передає УНН із посиланням на Sky News та ВВС.

Деталі

Колишня "права рука" прем'єр-міністра Британії пішла з посади віце-прем'єр-міністра, міністра житлового будівництва та заступника лідера Лейбористської партії після того, як радник зі стандартів сер Лорі Магнус виявив, що вона порушила міністерський кодекс.

Вона сплатила стандартний гербовий збір за квартиру, яку купила в Хоуві, Східний Сассекс, у травні, але було встановлено, що вона мала б сплатити більше.

Її відставка залишила дірку в кабінеті міністрів, яку мав заповнити Кір Стармер.

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі17.03.25, 19:53 • 101069 переглядiв

Тож яких змін зазнав кабінет міністрів Великої Британії:

  • Пета Макфаддена призначено державним секретарем з питань праці та пенсій;
    • Стів Рід, колишній міністр охорони навколишнього середовища, обійме посаду міністра житлового будівництва;
      • Емма Рейнольдс замінить Ріда на посаді міністра охорони навколишнього середовища;
        • Пітер Кайл стає міністром бізнесу;
          • Джонатан Рейнольдс стане новим головним урядовим консультантом;
            • Ліз Кендалл обійме свою стару посаду міністра науки;
              • Ліза Ненді залишиться міністром культури;
                • Рейчел Рівз зберігає свою посаду канцлера;
                  • Девіда Ламмі було призначено новим віце-прем'єр-міністром, а також міністром юстиції;
                    • Іветт Купер зайняла посаду міністра закордонних справ;
                      • Шабана Махмуд стає міністром внутрішніх справ;
                        • Ієн Мюррей більше не є державним секретарем Шотландії та висловив своє розчарування. Тепер цю роль обійме Дуглас Александер;
                          • Люсі Пауелл, яка була лідером Палати громад, також залишила уряд. Тепер відомо, що її замінить Алан Кемпбелл.

                            Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню18.08.25, 16:21 • 53789 переглядiв

                            Антоніна Туманова

