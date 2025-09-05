Прем'єр Британії "перетасував" кабінет міністрів після скандалу з віце-прем'єром: хто і яку посаду отримав

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер перетасував свій кабінет міністрів після відставки Анджели Рейнер, яка визнала, що не сплатила достатньо гербового збору на купівлю нового будинку, передає УНН із посиланням на Sky News та ВВС.

Деталі

Колишня "права рука" прем'єр-міністра Британії пішла з посади віце-прем'єр-міністра, міністра житлового будівництва та заступника лідера Лейбористської партії після того, як радник зі стандартів сер Лорі Магнус виявив, що вона порушила міністерський кодекс.

Вона сплатила стандартний гербовий збір за квартиру, яку купила в Хоуві, Східний Сассекс, у травні, але було встановлено, що вона мала б сплатити більше.

Її відставка залишила дірку в кабінеті міністрів, яку мав заповнити Кір Стармер.

Тож яких змін зазнав кабінет міністрів Великої Британії:

Пета Макфаддена призначено державним секретарем з питань праці та пенсій;

Стів Рід, колишній міністр охорони навколишнього середовища, обійме посаду міністра житлового будівництва;

Емма Рейнольдс замінить Ріда на посаді міністра охорони навколишнього середовища;

Пітер Кайл стає міністром бізнесу;

Джонатан Рейнольдс стане новим головним урядовим консультантом;

Ліз Кендалл обійме свою стару посаду міністра науки;

Ліза Ненді залишиться міністром культури;

Рейчел Рівз зберігає свою посаду канцлера;

Девіда Ламмі було призначено новим віце-прем'єр-міністром, а також міністром юстиції;

Іветт Купер зайняла посаду міністра закордонних справ;

Шабана Махмуд стає міністром внутрішніх справ;

Ієн Мюррей більше не є державним секретарем Шотландії та висловив своє розчарування. Тепер цю роль обійме Дуглас Александер;

Люсі Пауелл, яка була лідером Палати громад, також залишила уряд. Тепер відомо, що її замінить Алан Кемпбелл.

