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путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

Київ • УНН

 • 101050 перегляди

Міністр Британії Девід Ламмі закликав путіна довести серйозність намірів щодо миру повним припиненням вогню. Поки що ознак цього немає, але G7 готує інструменти для переговорів.

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що російський диктатор повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо встановлення миру, проте, за його словами, він не бачить такого бажання від путіна, передає УНН.

Деталі

Як заявив Ламмі, путін повинен довести, що він серйозно налаштований на мир, погодившись на "повне і безумовне припинення вогню зараз".

Зараз саме путін стоїть в центрі уваги, путін повинен відповісти, путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру. Ви припините бойові дії, чи будете тягнути час і грати в ігри, на словах дотримуючись режиму припинення вогню, а на ділі продовжуватимете бити Україну? Моє попередження путіну: якщо ви налаштовані серйозно, доведіть це повним і безумовним припиненням вогню зараз 

- сказав Ламмі.

Він наголосив, що поки не бачить жодних ознак того, що путін хоче припинення вогню зараз, проте зустріч G7 допомогла підготувати інструменти для того, щоб змусити росію сісти за стіл серйозних переговорів.

Ми не чекаємо на кремль. Якщо вони відмовляться від припинення вогню, у нас буде більше карт, які ми зможемо розіграти 

- додав Ламмі.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російський диктатор володимир путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні й затягнути їх.

Так, путін заявляв про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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