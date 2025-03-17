путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що російський диктатор повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо встановлення миру, проте, за його словами, він не бачить такого бажання від путіна, передає УНН.

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Як заявив Ламмі, путін повинен довести, що він серйозно налаштований на мир, погодившись на "повне і безумовне припинення вогню зараз".

Зараз саме путін стоїть в центрі уваги, путін повинен відповісти, путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру. Ви припините бойові дії, чи будете тягнути час і грати в ігри, на словах дотримуючись режиму припинення вогню, а на ділі продовжуватимете бити Україну? Моє попередження путіну: якщо ви налаштовані серйозно, доведіть це повним і безумовним припиненням вогню зараз