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путин должен сделать выбор, серьезно ли он настроен в отношении мира, но пока я этого не вижу - Ламми

Киев • УНН

 • 101049 просмотра

Министр Британии Дэвид Ламми призвал путина доказать серьезность намерений в отношении мира полным прекращением огня. Пока что признаков этого нет, но G7 готовит инструменты для переговоров.

путин должен сделать выбор, серьезно ли он настроен в отношении мира, но пока я этого не вижу - Ламми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что российский диктатор должен сделать выбор, серьезно ли он настроен на установление мира, однако, по его словам, он не видит такого желания от путина, передает УНН.

Детали

Как заявил Ламми, путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир, согласившись на "полное и безусловное прекращение огня сейчас".

Сейчас именно путин стоит в центре внимания, путин должен ответить, путин должен сделать выбор, серьезно ли он настроен на мир. Вы прекратите боевые действия, или будете тянуть время и играть в игры, на словах соблюдая режим прекращения огня, а на деле будете продолжать бить Украину? Мое предупреждение путину: если вы настроены серьезно, докажите это полным и безусловным прекращением огня сейчас 

- сказал Ламми.

Он подчеркнул, что пока не видит никаких признаков того, что путин хочет прекращения огня сейчас, однако встреча G7 помогла подготовить инструменты для того, чтобы заставить россию сесть за стол серьезных переговоров.

Мы не ждем кремль. Если они откажутся от прекращения огня, у нас будет больше карт, которые мы сможем разыграть 

- добавил Ламми.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) отмечал, что российский диктатор владимир путин, вероятно, намерен отвлечь внимание от любых переговоров о будущем прекращении огня в Украине и затянуть их.

Так, путин заявлял о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность российского диктатора владимира путина прекратить войну против Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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