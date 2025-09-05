$41.350.02
16:47 • 1288 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 2952 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 10557 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 12127 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 23502 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 33835 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 29952 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 52713 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 41871 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 54127 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Премьер Британии "перетасовал" кабинет министров после скандала с вице-премьером: кто и какую должность получил

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перетасовал кабинет министров после отставки Анджелы Рейнер. Она признала, что не уплатила достаточного гербового сбора при покупке нового дома.

Премьер Британии "перетасовал" кабинет министров после скандала с вице-премьером: кто и какую должность получил

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров после отставки Анджелы Рейнер, которая признала, что не уплатила достаточно гербового сбора при покупке нового дома, передает УНН со ссылкой на Sky News и ВВС.

Детали

Бывшая "правая рука" премьер-министра Британии ушла с поста вице-премьер-министра, министра жилищного строительства и заместителя лидера Лейбористской партии после того, как советник по стандартам сэр Лори Магнус обнаружил, что она нарушила министерский кодекс.

Она уплатила стандартный гербовый сбор за квартиру, которую купила в Хоуве, Восточный Сассекс, в мае, но было установлено, что она должна была бы уплатить больше.

Ее отставка оставила дыру в кабинете министров, которую должен был заполнить Кир Стармер.

путин должен сделать выбор, серьезно ли он настроен в отношении мира, но пока я этого не вижу - Ламми17.03.25, 19:53 • 101069 просмотров

Итак, какие изменения претерпел кабинет министров Великобритании:

  • Пета Макфаддена назначен государственным секретарем по вопросам труда и пенсий;
    • Стив Рид, бывший министр охраны окружающей среды, займет должность министра жилищного строительства;
      • Эмма Рейнольдс заменит Рида на посту министра охраны окружающей среды;
        • Питер Кайл становится министром бизнеса;
          • Джонатан Рейнольдс станет новым главным правительственным консультантом;
            • Лиз Кендалл займет свою старую должность министра науки;
              • Лиза Нэнди останется министром культуры;
                • Рейчел Ривз сохраняет свою должность канцлера;
                  • Дэвид Ламми был назначен новым вице-премьер-министром, а также министром юстиции;
                    • Иветт Купер заняла должность министра иностранных дел;
                      • Шабана Махмуд становится министром внутренних дел;
                        • Иэн Мюррей больше не является государственным секретарем Шотландии и выразил свое разочарование. Теперь эту роль займет Дуглас Александер;
                          • Люси Пауэлл, которая была лидером Палаты общин, также покинула правительство. Теперь известно, что ее заменит Алан Кэмпбелл.

                            Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня18.08.25, 16:21 • 53789 просмотров

                            Антонина Туманова

                            Дэвид Лэмми
                            Кир Стармер