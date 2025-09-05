Премьер Британии "перетасовал" кабинет министров после скандала с вице-премьером: кто и какую должность получил

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров после отставки Анджелы Рейнер, которая признала, что не уплатила достаточно гербового сбора при покупке нового дома, передает УНН со ссылкой на Sky News и ВВС.

Детали

Бывшая "правая рука" премьер-министра Британии ушла с поста вице-премьер-министра, министра жилищного строительства и заместителя лидера Лейбористской партии после того, как советник по стандартам сэр Лори Магнус обнаружил, что она нарушила министерский кодекс.

Она уплатила стандартный гербовый сбор за квартиру, которую купила в Хоуве, Восточный Сассекс, в мае, но было установлено, что она должна была бы уплатить больше.

Ее отставка оставила дыру в кабинете министров, которую должен был заполнить Кир Стармер.

Итак, какие изменения претерпел кабинет министров Великобритании:

Пета Макфаддена назначен государственным секретарем по вопросам труда и пенсий;

Стив Рид, бывший министр охраны окружающей среды, займет должность министра жилищного строительства;

Эмма Рейнольдс заменит Рида на посту министра охраны окружающей среды;

Питер Кайл становится министром бизнеса;

Джонатан Рейнольдс станет новым главным правительственным консультантом;

Лиз Кендалл займет свою старую должность министра науки;

Лиза Нэнди останется министром культуры;

Рейчел Ривз сохраняет свою должность канцлера;

Дэвид Ламми был назначен новым вице-премьер-министром, а также министром юстиции;

Иветт Купер заняла должность министра иностранных дел;

Шабана Махмуд становится министром внутренних дел;

Иэн Мюррей больше не является государственным секретарем Шотландии и выразил свое разочарование. Теперь эту роль займет Дуглас Александер;

Люси Пауэлл, которая была лидером Палаты общин, также покинула правительство. Теперь известно, что ее заменит Алан Кэмпбелл.

