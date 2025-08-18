$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
14:23 • 228 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 3320 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 9004 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 15554 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 68570 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 79630 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 48397 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 65938 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 75478 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 140714 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.8м/с
40%
749мм
Популярные новости
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo18 августа, 07:20 • 39914 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 56833 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 51120 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 37217 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС11:22 • 13516 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 228 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 9004 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 37894 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 57557 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 68570 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 54866 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 48274 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 82537 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 69847 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181331 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Крылатая ракета
Нефть
Строительство

Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня

Киев • УНН

 • 3338 просмотра

Великобритания поддержит мирное соглашение с Украиной, даже без предварительного прекращения огня. Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что соглашение должно обеспечить прочный мир и безопасность украинцев.

Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня

Великобритания поддержит мирное соглашение с Украиной, даже если оно не будет предусматривать прекращение огня как предварительное условие. Об этом заявил представитель премьер-министра Кира Стармера, пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера в течение последних получаса общался со СМИ, намекая, что Великобритания поддержит мирное соглашение с Украиной без прекращения огня как предварительного условия

- говорится в сообщении.

Мы всегда говорили, что хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины

 - также сказал он.

По его словам, соглашение должно гарантировать возвращение мира в Европу, обеспечить безопасность украинцев, прекратить убийства и достичь мира, который "в котором украинский народ сможет жить, не боясь повторного нападения".

На уточнение, означает ли это изменение позиции, представитель ответил: "Мы хотим видеть конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и достичь устойчивого мира одним махом, то тем лучше".

Он также подчеркнул, что вопрос границ Украины должен решаться страной самостоятельно во время переговоров.

Границы Украины должны быть определены страной самостоятельно в ходе переговоров

 - добавил он, подчеркнув, что "международные границы не должны меняться силой".

Напомним

Ранее УНН писал, что лидеры стран Европы проведут подготовительную встречу с президентом Украины в Вашингтоне. Это произойдет перед его встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Хранитель
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Великобритания
Европа
Украина