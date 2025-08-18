Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня

Великобритания поддержит мирное соглашение с Украиной, даже если оно не будет предусматривать прекращение огня как предварительное условие. Об этом заявил представитель премьер-министра Кира Стармера, пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера в течение последних получаса общался со СМИ, намекая, что Великобритания поддержит мирное соглашение с Украиной без прекращения огня как предварительного условия - говорится в сообщении.

Мы всегда говорили, что хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины - также сказал он.

По его словам, соглашение должно гарантировать возвращение мира в Европу, обеспечить безопасность украинцев, прекратить убийства и достичь мира, который "в котором украинский народ сможет жить, не боясь повторного нападения".

На уточнение, означает ли это изменение позиции, представитель ответил: "Мы хотим видеть конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и достичь устойчивого мира одним махом, то тем лучше".

Он также подчеркнул, что вопрос границ Украины должен решаться страной самостоятельно во время переговоров.

Напомним

