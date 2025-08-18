$41.340.11
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню

Київ • УНН

 • 2460 перегляди

Велика Британія підтримає мирну угоду з Україною, навіть без попереднього припинення вогню. Речник прем'єр-міністра Кіра Стармера заявив, що угода має забезпечити сталий мир та безпеку українців.

Велика Британія підтримає мирну угоду з Україною, навіть якщо вона не передбачатиме припинення вогню як передумову. Про це заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера впродовж останніх пів години спілкувався зі ЗМІ, натякаючи, що Велика Британія підтримає мирну угоду з Україною без припинення вогню як попередньої умови

- йдеться в повідомленні.

Ми завжди казали, що хочемо бачити сталий та справедливий мир для України

 - також сказав він.

За його словами, угода має гарантувати повернення миру до Європи, забезпечити безпеку українців, припинити вбивства та досягти миру, який "в якому український народ зможе жити, не боячись повторного нападу".

На уточнення, чи це означає зміну позиції, речник відповів: "Ми хочемо бачити кінець убивствам. Якщо ви зможете покласти край убивствам і досягти сталого миру одним махом, то тим краще".

Він також підкреслив, що питання кордонів України має вирішуватися країною самостійно під час переговорів.

Кордони України мають бути визначені країною самостійно в ході переговорів

 - додав він, наголосивши, що "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що лідери країн Європи проведуть підготовчу зустріч із президентом України у Вашингтоні. Це відбудеться перед його зустріччю з Дональдом Трампом у Білому домі.

Альона Уткіна

