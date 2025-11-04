ukenru
18:53 • 3132 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 10643 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 12668 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 13398 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 17016 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 30982 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 29180 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18634 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17923 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15270 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 17043 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27447 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25451 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 9994 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 9206 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 30984 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25803 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 29183 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 51421 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 48777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 10280 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27743 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 36338 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 31912 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 35955 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині

Київ • УНН

 • 3140 перегляди

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтохімічному заводу "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" та АТ "Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод" у росії. Також знищено склад паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині

Українські Сили оборони в ніч на 4 листопада здійснили низку прицільних ударів по об’єктах паливно-хімічної інфраструктури росії, що забезпечують її військову машину. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У повідомленні зазначається, що було уражено нафтохімічний завод "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" у місті кстово нижньогородської області рф. Це один із найбільших НПЗ у росії з потужністю переробки до 18 млн тонн нафти на рік, який використовується для потреб армії окупантів.

Знищили штаб російського підрозділу "рубікон": бійці ГУР показали кадри успішної операції в Авдіївці04.11.25, 16:33 • 1816 переглядiв

Зафіксовано влучання по території об’єкту та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється 

– йдеться в заяві.

Також підтверджено ураження АТ "Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод" у башкортостані, який виробляє компоненти для авіаційного гасу.

За попередньою інформацією, значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Результати ураження уточнюються 

– повідомив Генштаб.

Крім того, ЗСУ підтвердили результати попередніх ударів по складу паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Херсонщини – знищено близько 900 кубометрів ПММ та дві насосні станції.

Операції, за даними Генштабу, є частиною стратегії зниження воєнно-економічного потенціалу росії.

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові03.11.25, 04:23 • 28644 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Збройні сили України
Херсонська область