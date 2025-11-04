Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині

Українські Сили оборони в ніч на 4 листопада здійснили низку прицільних ударів по об’єктах паливно-хімічної інфраструктури росії, що забезпечують її військову машину. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У повідомленні зазначається, що було уражено нафтохімічний завод "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" у місті кстово нижньогородської області рф. Це один із найбільших НПЗ у росії з потужністю переробки до 18 млн тонн нафти на рік, який використовується для потреб армії окупантів.

Зафіксовано влучання по території об’єкту та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється – йдеться в заяві.

Також підтверджено ураження АТ "Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод" у башкортостані, який виробляє компоненти для авіаційного гасу.

За попередньою інформацією, значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Результати ураження уточнюються – повідомив Генштаб.

Крім того, ЗСУ підтвердили результати попередніх ударів по складу паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Херсонщини – знищено близько 900 кубометрів ПММ та дві насосні станції.

Операції, за даними Генштабу, є частиною стратегії зниження воєнно-економічного потенціалу росії.

