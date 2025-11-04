Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Киев • УНН
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтехимическому заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в России. Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов на временно оккупированной Херсонщине.
Украинские Силы обороны в ночь на 4 ноября нанесли ряд прицельных ударов по объектам топливно-химической инфраструктуры России, обеспечивающим ее военную машину. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Подробности
В сообщении отмечается, что был поражен нефтехимический завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Это один из крупнейших НПЗ в России с мощностью переработки до 18 млн тонн нефти в год, который используется для нужд армии оккупантов.
Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется
Также подтверждено поражение АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане, который производит компоненты для авиационного керосина.
По предварительной информации, значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Результаты поражения уточняются
Кроме того, ВСУ подтвердили результаты предыдущих ударов по складу горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Херсонщины – уничтожено около 900 кубометров ГСМ и две насосные станции.
Операции, по данным Генштаба, являются частью стратегии снижения военно-экономического потенциала России.
