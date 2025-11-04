Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине

Украинские Силы обороны в ночь на 4 ноября нанесли ряд прицельных ударов по объектам топливно-химической инфраструктуры России, обеспечивающим ее военную машину. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

В сообщении отмечается, что был поражен нефтехимический завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Это один из крупнейших НПЗ в России с мощностью переработки до 18 млн тонн нефти в год, который используется для нужд армии оккупантов.

Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется – говорится в заявлении.

Также подтверждено поражение АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане, который производит компоненты для авиационного керосина.

По предварительной информации, значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Результаты поражения уточняются – сообщил Генштаб.

Кроме того, ВСУ подтвердили результаты предыдущих ударов по складу горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Херсонщины – уничтожено около 900 кубометров ГСМ и две насосные станции.

Операции, по данным Генштаба, являются частью стратегии снижения военно-экономического потенциала России.

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове