Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардеп
4 ноября, 10:24 • 15767 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
4 ноября, 12:13 • 25518 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
13:50 • 23000 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
16:38 • 6134 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского
18:09 • 5106 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 50137 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
4 ноября, 06:30 • 47418 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
16:38 • 6238 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
4 ноября, 12:13 • 25571 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
4 ноября, 06:59 • 35737 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
3 ноября, 15:33 • 31351 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
3 ноября, 10:50 • 35408 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине

Киев • УНН

Киев • УНН

Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтехимическому заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в России. Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов на временно оккупированной Херсонщине.

Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине

Украинские Силы обороны в ночь на 4 ноября нанесли ряд прицельных ударов по объектам топливно-химической инфраструктуры России, обеспечивающим ее военную машину. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

В сообщении отмечается, что был поражен нефтехимический завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Это один из крупнейших НПЗ в России с мощностью переработки до 18 млн тонн нефти в год, который используется для нужд армии оккупантов.

Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется 

– говорится в заявлении.

Также подтверждено поражение АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в Башкортостане, который производит компоненты для авиационного керосина.

По предварительной информации, значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Результаты поражения уточняются 

– сообщил Генштаб.

Кроме того, ВСУ подтвердили результаты предыдущих ударов по складу горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Херсонщины – уничтожено около 900 кубометров ГСМ и две насосные станции.

Операции, по данным Генштаба, являются частью стратегии снижения военно-экономического потенциала России.

Степан Гафтко

