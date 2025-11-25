Генштаб ЗСУ: 147 бойових зіткнень за добу, з них понад сотня на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ оприлюднив вечірнє зведення станом на 22:00 25 листопада 2025 року. Протягом доби зафіксовано 147 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Про це пише УНН.

Деталі

Ворог завдав одного ракетного та 44 авіаударів, застосував 22 ракети, 44 керовані бомби, 3 511 дронів-камікадзе та провів 3 259 обстрілів позицій і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські війська відбили три штурми, ворог завдав три авіаудари й 151 обстріл. На Південно-Слобожанському атакували Вовчанськ, Синельникове та Кам’янку, на Куп’янському – чотири штурми біля Петропавлівки, Куп’янська та Новоплатонівки, одна атака триває.

На Лиманському напрямку – п’ять атак, на Слов’янському – 11, два зіткнення тривають. На Покровському – 46 атак, дві локації ще під обстрілами. Українські захисники знищили 117 окупантів (54 безповоротно), одну БМП, чотири автомобілі, 21 БПЛА, п’ять одиниць спецтехніки та одну гармату; радіолокаційно знешкоджено 41 БПЛА.

На інших напрямках українські війська відбили 13 атак (Олександрівський) та 15 атак (Гуляйпільський), бої тривають у чотирьох локаціях. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог провів по одному штурму та авіаудару.

Сили оборони утримують лінію фронту та завдають ворогу суттєвих втрат на всіх напрямках.

