Генштаб ЗСУ: 147 бойових зіткнень за добу, з них понад сотня на Покровському напрямку

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 10448 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 17783 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 17255 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 16861 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 15403 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 13221 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 13309 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 27740 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13687 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11777 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
85%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліціяPhoto25 листопада, 13:17 • 10293 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і пораненіPhoto25 листопада, 13:56 • 6318 перегляди
Десятки і десятки збиттів: Ігнат розкрив подробиці роботи ППО у ніч на 25 листопада25 листопада, 14:00 • 6548 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 13302 перегляди
Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада25 листопада, 14:52 • 7768 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 27740 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 37649 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 88857 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 118085 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 106737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 13312 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 49939 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 68655 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 69592 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 76700 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Шахед-136
TikTok

Генштаб ЗСУ: 147 бойових зіткнень за добу, з них понад сотня на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 147 бойових зіткнень з російськими загарбниками за добу станом на 22:00 25 листопада 2025 року. Противник здійснив 1 ракетний та 44 авіаудари, використав 22 ракети, 44 керовані бомби, 3511 дронів-камікадзе та провів 3259 обстрілів.

Генштаб ЗСУ: 147 бойових зіткнень за добу, з них понад сотня на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ оприлюднив вечірнє зведення станом на 22:00 25 листопада 2025 року. Протягом доби зафіксовано 147 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Про це пише УНН.

Деталі

Ворог завдав одного ракетного та 44 авіаударів, застосував 22 ракети, 44 керовані бомби, 3 511 дронів-камікадзе та провів 3 259 обстрілів позицій і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські війська відбили три штурми, ворог завдав три авіаудари й 151 обстріл. На Південно-Слобожанському атакували Вовчанськ, Синельникове та Кам’янку, на Куп’янському – чотири штурми біля Петропавлівки, Куп’янська та Новоплатонівки, одна атака триває.

Українські військові спростували заяви росіян про захоплення Костянтинівки - Генштаб25.11.25, 11:45 • 3240 переглядiв

На Лиманському напрямку – п’ять атак, на Слов’янському – 11, два зіткнення тривають. На Покровському – 46 атак, дві локації ще під обстрілами. Українські захисники знищили 117 окупантів (54 безповоротно), одну БМП, чотири автомобілі, 21 БПЛА, п’ять одиниць спецтехніки та одну гармату; радіолокаційно знешкоджено 41 БПЛА.

Покровський напрямок залишається найважчим на фронті: загалом 107 боєзіткнень протягом доби - Генштаб25.11.25, 16:26 • 1950 переглядiв

На інших напрямках українські війська відбили 13 атак (Олександрівський) та 15 атак (Гуляйпільський), бої тривають у чотирьох локаціях. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог провів по одному штурму та авіаудару.

Сили оборони утримують лінію фронту та завдають ворогу суттєвих втрат на всіх напрямках.

Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 183 бої, третина - на Покровському напрямку25.11.25, 08:59 • 2842 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Куп'янськ