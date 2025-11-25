Генштаб ВСУ: 147 боевых столкновений за сутки, из них более сотни на Покровском направлении

Генштаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку по состоянию на 22:00 25 ноября 2025 года. В течение суток зафиксировано 147 боевых столкновений с российскими захватчиками. Об этом пишет УНН.

Детали

Враг нанес один ракетный и 44 авиаудара, применил 22 ракеты, 44 управляемые бомбы, 3 511 дронов-камикадзе и провел 3 259 обстрелов позиций и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские войска отбили три штурма, враг нанес три авиаудара и 151 обстрел. На Южно-Слобожанском атаковали Волчанск, Синельниково и Каменку, на Купянском – четыре штурма возле Петропавловки, Купянска и Новоплатоновки, одна атака продолжается.

На Лиманском направлении – пять атак, на Славянском – 11, два столкновения продолжаются. На Покровском – 46 атак, две локации еще под обстрелами. Украинские защитники уничтожили 117 оккупантов (54 безвозвратно), одну БМП, четыре автомобиля, 21 БПЛА, пять единиц спецтехники и одну пушку; радиолокационно обезврежен 41 БПЛА.

На других направлениях украинские войска отбили 13 атак (Александровский) и 15 атак (Гуляйпольский), бои продолжаются в четырех локациях. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг провел по одному штурму и авиаудару.

Силы обороны удерживают линию фронта и наносят врагу существенные потери на всех направлениях.

