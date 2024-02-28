Генштаб: росіяни 25 разів штурмували українські позиції на Новопавлівському напрямку

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною: відбулося 79 бойових зіткнень, противник завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар як по позиціях українських військових, так і по мирних населених пунктах. Відповідно до опублікованих звітів найбільш гарячими напрямками залишаються Авдіївський та Новопавлівський.