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Генштаб: росіяни 25 разів штурмували українські позиції на Новопавлівському напрямку

Київ • УНН

 • 121729 перегляди

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною: відбулося 79 бойових зіткнень, противник завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар як по позиціях українських військових, так і по мирних населених пунктах. Відповідно до опублікованих звітів найбільш гарячими напрямками залишаються Авдіївський та Новопавлівський.

Генштаб: росіяни 25 разів штурмували українські позиції на Новопавлівському напрямку

79 бойових зіткнень відбулось на фронті впродовж поточної доби. За даними Генерального штабу ЗСУ росіяни завдали понад 90 авіаційних та 5 ракетних ударів як по позиціях українських військових, так і по мирних населених пунктах. Зокрема, лише на Новопавлівському напрямку українські окупанти під прикриттям авіації наступали 25 разів. Про це пише УНН із посиланням на вечірній звіт Генштабу ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень.  Загалом ворог завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

- підсумували у Генштабі ЗСУ.

Деталі

Згідно з інформацією Генерального штабу:

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Табаївка, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 спроби штурму позицій наших військ.

Додатково

Зазначається, що впродовж доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по позиціям росіян.

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А підрозділи ракетних військ уразили один пункт управління ворога, 4 артсистеми, ППО, РЕБ й позицію росіян із озброєнням і військовою технікою. Крім того, зазначається, що наші зенітники поцілили по ще одній важливій цілі противника, однак не називають її.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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