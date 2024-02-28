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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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БМ-27 «Ураган»

Ворог завдав 234 удари по 11 населених пунктах Запоріжжя: є загибла та поранений

Київ • УНН

 • 42865 перегляди

Ворог 234 рази відкривав вогонь по 11 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Ворог завдав 234 удари по 11 населених пунктах Запоріжжя: є загибла та поранений

Упродовж доби, 27 лютого, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула, одна дістала поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 76-річна жінка загинула від російського снаряду в тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району, а 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову.

Загалом армія РФ завдала 234 удари по містах та селах Запорізької області:

  • дев'ять авіаційних — по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному;
  • 11 разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці й Роботиному;
  • 27 безпілотниками атакувала Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине;

187 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, П'ятихатки, Приморське, Малі Щербаки та інші прифронтові міста та села.

Надійшло щонайменше 27 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

йдеться у повідомленні.

Випустили близько пів десятка снарядів: росіяни обстріляли Нікопольщину28.02.24, 07:55 • 29495 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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