Випустили близько пів десятка снарядів: росіяни обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли село в Нікопольському районі Дніпра, випустивши близько півдесятка артилерійських снарядів, жертв немає.
Близько пів десятка снарядів випустили війська РФ у ніч на 28 лютого по одному з сіл у Мирівській громаді на Нікопольщині. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що в ніч на 28 лютого російські військові обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. По одному з сіл, що у Мирівській громаді, армія РФ випустила близько пів десятка снарядів. Загиблих та поранених немає.
"Близько опівночі ворожі удари вщухли. Й далі в районі минулося без атак. Як і в цілому по області – без "прильотів"
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли ліцей27.02.24, 07:36 • 31361 перегляд